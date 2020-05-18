7 продуктів, які не можна їсти натщесерце

Дієтологи визначили головні продукти, які протипоказані до вживання на голодний шлунок, особливо з ранку.

Для того, щоб привести себе в тонус, і весь день пройшов з хорошим настроєм, відмовтеся від:

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Томати

Незважаючи на те, що томати багаті поживними речовинами і вітамінами, в них також багато дубильної кислоти, яка надає їм особливу кислотність за смаком і може викликати проблеми зі шлунком. Тому людям, що страждають печією або виразкою, краще про ці овочі забути.

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Газовані напої

Вживання натщесерце газованих напоїв збільшує ризик здуття живота.

Ці напої збільшують кількість шлункової кислоти, яка може викликати ерозію стінок травної системи.

Листкове тісто

Улюблені багатьма круасани містять дріжджі - інгредієнт, який може дратувати стінки шлунка.

Якщо ж ця випічка фабрична, до проблем можна додати консерванти і трансжири, які завдають шкоди не тільки травній системі, а й організму в цілому, застерігає сайт belnovosti.by.

Гострі спеції

Рідко хто з людей снідають гострими стравами, але є такі. Їм необхідно пам'ятати, що з порожнім шлунком і гострими інгредієнтами, такими, як халапеньйо або перець чилі, вони наражають на небезпеку травний тракт. І якщо їсти це натщесерце, спазми шлунку практично гарантовані.

Солодощі

Коли цукор потрапляє в порожній шлунок, організм не може виділяти достатньо інсуліну для підтримки нормального рівня глюкози в крові.

Крім того, цукор є кислою їжею, яка може змінити кислотно-лужний баланс. Солодощі на сніданок краще виключити всім, оскільки они підвищують ризик розвитку цукрового діабету.

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Йогурт

Незважаючи на те, що йогурт містить багато молочнокислих бактерій, які корисні для здоров'я людини, ця кислота стає неефективною через високий рівень кислотності порожнього шлунку. Тому набагато корисніше їсти йогурт на обід, або за дві-три години після першого прийому їжі.

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Груші

При вживанні натщесерце груш, ці фрукти, що містять сире волокно, можуть пошкодити тонкі слизові оболонки і викликати біль в шлунку. Тому фахівці рекомендують поєднувати їх з іншими злаками або вівсянкою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, провівши дослідження в різних країнах, вчені дали рекомендації з приводу продуктів, які допоможуть людині справитися з нападами голоду і наситять організм без шкоди для нього.