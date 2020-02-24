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7 незвичайних рецептів млинців на кожен день Масниці

1.4т
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На стіл Масниці, яка святкується протягом цього тижня, OBOZREVATEL зібрав для вас 7 смачних , а головне - оригінальних рецептів млинців, які стануть прикрасою кожного дня.

Радимо приготування різнокольорових млинчиків та знаменитих французьких "Креп Сюзет" відкласти на вихідні дні, а мереживні та гречані спекти вже сьогодні. Стосовно марокканських, бретонських і китайських млинців, дуже рекомендуємо знайти гтрошки часу, щоб приготувати та оцінити їхній смак. Вам сподобається!

7 незвичайних рецептів млинців на кожен день Масниці

https://pixabay.com/

Таким чином, на цьому тижні ви зможете вирішити три нагальні проблеми. По-перше, не шукатимете нові рецепти на сніданок, обід або вечерю. По-друге, отримаєте справжнє гастрономічне задоволення. І по-третє, влаштуєте яскраве і веселе свято Масниці, про яке будуть із задоволенням згадувати ваші рідні та друзі.

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