6 найкращих продуктів для схуднення

Не треба думати, що процес схуднення обов'язково пов'язаний із вживанням корисної, але не дуже смачної їжі.

Зараз ми познайомимо вас з продуктами, які мають безліч приємних смакових якостей, але водночас містять велику кількість поживних речовин, що сприяють схудненню, пише "МедікФорум".

Яйця

Цей загальновідомий продукт є чудовим джерелом білка, що стимулює вироблення енергії. Напевно, тому їх заведено їсти вранці.

Крім того, яйця багаті на корисні жири, амінокислоти та антиоксиданти.

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Зелень

Природно, що вживаючи салат, шпинат, китайську капусту та подібні продукти, не потрібно турбуватися про те, що така їжа додасть вам зайвої ваги. Важливо, що в листовій зелені міститься багато антиоксидантів, які запобігають ушкодженню клітин.

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Спіруліна

За допомогою спіруліни людина нарощує м'язову масу та пришвидшує метаболізм. Цей продукт є джерелом рослинного білка.

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Лосось

У цій рибі містяться омега-3 кислоти, які допомагають підтримувати здоров'я серця і судин. Лосось також має протизапальні властивості.

Цільнозерновий овес

Каші з цього продукту дуже поживні й надовго дарують відчуття ситості. У них містяться харчові волокна та багато білка.

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Ферментовані продукти

Класичний білий йогурт, солоні огірки, кефір, чайний гриб, квашена капуста й подібні продукти містять пребіотики, що стимулюють ріст корисних бактерій в кишечнику. Такі продукти знижують ризик виникнення розладів шлунка і здуття живота.

Як повідомляв OBOZREVATEL, останнім часом на хвилі масового захоплення ЗСЖ стали дуже популярні нові типи харчування, до яких багато хто вдається в надії скинути зайву вагу.

Однак, як стверджують дієтологи, далеко не всі типи харчування є корисними, а деякі можуть завдати непоправної шкоди здоров'ю.