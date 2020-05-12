6 кращих продуктів для схуднення

Не треба думати, що процес схуднення обов'язково пов'язаний з вживанням в їжу корисної, але не дуже смачної їжі.

Зараз ми познайомимо вас з продуктами, які мають безліч приємних смакових якостей, але в той же час містять велику кількість поживних речовин, що сприяють схудненню, пише МедікФорум.

Яйця

Цей загальновідомий продукт є відмінним джерелом білка, що стимулює вироблення енергії. Напевно, тому їх прийнято їсти вранці.

Крім того, яйця багаті на корисні жири, амінокислоти і антиоксиданти.

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Зелень

Природно, що вживаючи салат, шпинат, китайську капусту і подібні продукти, вам не потрібно турбуватися про те. що така їжа додасть вам зайвої ваги. Важливо. що в листовій зелені міститися багато антиоксидантів, які запобігають ушкодженню клітин.

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Спіруліна

За допомогою спіруліни людина нарощує м'язову масу і прискорює метаболізм. Цей продукт є джерелом рослинного білка.

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Лосось

У цій рибі містяться омега-3 кислоти, які допомагають підтримувати здоров'я серця і судин. Лосось також має протизапальні властивості.

Цільнозерновий овес

Каші з цього продукту дуже поживні і надовго дарують відчуття ситості. У них містяться харчові волокна і багато білка.

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Ферментовані продукти

Класичний білий йогурт, солоні огірки, кефір, чайний гриб, квашена капуста йподібні продукти містять пребіотики, що стимулюють ріст корисних бактерій в кишечнику. Такі продукти знижують ризик виникнення розладів шлунка і здуття живота.

Як повідомляв OBOZREVATEL, останнім часом, на хвилі масового захоплення ЗСЖ стали дуже популярні нові типи харчування, до яких багато хто вдається в надії скинути зайву вагу.

Однак, як стверджують дієтологи, далеко не всі типи харчування є корисними, а деякі можуть завдати непоправної шкоди здоров'ю.

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