6 фруктів і овочів, шкірку яких ви не повинні викидати

У багатьох випадках шкірка фруктів і овочів не є придатною до вживання. Однак спробуйте використовувати їх оболонки в якості доповнення до випічки, салатів або настоїв. Насолоджуйтесь усіма вітамінами і волокнами, які вони містять, радить OBOZREVATEL та objetivobienestar.com.

Очистивши фрукти і овочі, ми звикли викидати шкірку у відро для сміття. Проте в ній є багато переваг, якими мало хто користується. Самі по собі фрукти багаті вітамінами А, В і С і мінералами, такими як калій і магній. Крім того, в них міститься велика кількість антиоксидантів і клітковини. Якщо ви також почнете використовувати шкірку певних овочів і фруктів, то їх користь значно збільшиться. Але як це зробити?

У багатьох випадках може здатися неможливим з'їсти шкірку апельсина, мандарина або банана, оскільки її текстура не їстівна. Однак є різні способи, які допомагають зробити це, перш ніж викидати. У деяких випадках ви можете їсти шкірку разом з фруктами, а також використовувати для приготування компотів або супроводу десертів та настоїв. Фактично оболонка, яка покриває фрукти, дуже важлива через високий вміст клітковини. Рослинні волокна створюють відчуття ситості і допомагають контролювати вагу.

Тепер, коли ви знаєте деякі переваги властивостей шкірки фруктів і овочів, перш ніж викидати її, постарайтеся отримати максимальну користь з таких продуктів, як апельсин, мандарин, банан, гарбуз, огірок і помідор.

Мандарин

Одним з цитрусових з високим вмістом клітковини і антиоксидантів є мандарин. Він виділяється вітамінами А і С, які відповідають за правильний розвиток і функціонування обміну речовин. Крім насолоди смаком, ви також можете скористатися його шкіркою – від приготування настоїв до використання в салатах, а також для масел і оцтів, щоб надати інший смак деяким десертам.

Гарбуз

Запечений гарбуз вважається одним з улюблених страв багатьох людей. Однак чи знаєте ви всі переваги цього овоча?

Основною якістю гарбуза є його високий вміст каротину, який в печінці перетворюється на вітамін А. Але найважливіше в цьому випадку те, що в шкірці накопичується більша кількість білка, клітковини і калію, ніж в м'якоті. Також вона володіє проносними і сечогінними властивостями.

Банан

Шкірка бананів містить вітаміни, магній і калій. Крім того, ще одним вражаючим компонентом є триптофан, природний антидепресант, який підтримує рівень серетоніна в мозку і покращує настрій людей. Щоб скористатися банановою шкіркою, ви можете приготувати компот, а також натерти її на терці і додати в тісто.

Помідори

Помідори часто додаються в салати або соуси. Вони відрізняються багатством вітаміну С і високим вмістом лікопіну, фітохімічне речовини з потужним антиоксидантним ефектом. Фактично, один з кращих способів використовувати їх якості – з'їсти разом зі шкіркою.

Крім того, у багатьох випадках шкірка таких продуктів, як зелені помідори, чорниця, сливи і яблука, допомагає контролювати і знижувати рівень цукру в крові.

Апельсин

Як і в помідорах, шкірка апельсина також є цінним природним джерелом антиоксидантів (в основному, вітаміну С) і клітковини. Однак мало хто зважиться їсти апельсин разом з нею. На щастя, ви можете використовувати апельсинову шкірку в інших цілях, наприклад, в кондитерських виробах або настоях. Також можна зробити зацукровані апельсинові кірки або використовувати їх для варення.

Огірок

Огірок – це овоч, багатий вітамінами А, В1, В2 і С, які також знаходяться в шкірці. Крім того, в ній міститься висока кількість калію і клітковини. Це ідеальний засіб проти закрепів і для зволоження стінок кишечника. Огірки зі шкіркою можна використовувати як в сирому вигляді, так і в якості доповнення до настоянки.