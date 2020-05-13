500 євро за кілограм: кілька невідомих фактів про картоплю

Про звичайний картоплю, здавалося б, давно все відомо, проте прочитавши цю інформацію, багато хто з вас будуть здивовані.

З цього продукту готують безліч страв: його можна варити, смажити, тушкувати, запікати, і навіть робити десерти. Картопля багата вуглеводами, які містяться в крохмалі і клітковині продукту, вітамінами С, В1, В2, В3, В6, фосфором, калієм, магнієм, кальцієм, цинком. Це все загальновідомі факти. А чи знаєте ви, що:

1. Найдорожчий сорт картоплі La Bonnotte вирощують на французькому острові Нуармутье, щорічно його викопують всього 100 тон, а ціна за кілограм цієї картоплі обходиться в 500 євро.

500 євро за кілограм kartofan.org

2. Рекордна вага однієї картоплини склала 3,8 кілограм, і цей чудо-овоч з'явився на грядці у британця Пітера Глазебрука в 2010 році. Цікаво, що фермер не зупинився на цьому досягненні і незабаром виростив моркву довжиною п'ять метрів і пастернак вагою 16 кілограм.

Картопля-гігант hontos.ru

3. У 1995 році американські астронавти на космічній станції "Колумбія" виростили картоплю, яка стала першим коренеплодом, що з'явився на світ в умовах невагомості.

4. Рекорд з поїдання картоплі був встановлений в Торонто, Канада, на черговому Всесвітньому чемпіонаті з поїдання смаженої картоплі. Пету Бертолетті вдалося за 10 хвилин спустошити тарілки майже з 6 кг смаженої картоплі з сиром і підливою.

5. Про величезну популярність картоплі говорить і той факт, що цьому овочу встановлені пам'ятники в Румунії, Польщі, Німеччини. У Білорусії, яка вважається "найбільш картопляної" країною, національний продукт планували увічнити в 2005 році на проспекті Переможців в Мінську. Однак ідея так і залишилася невтіленою, повідомляє сайт kartofan.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, медики вважають, що грейпфрут може захистити наш організм від діабету і запобігти інфаркту міокарда.

Вітаміни С, Д, В1 і Р в складі цього дивного фрукта сприяють зміцненню кровоносної системи людини і покращують еластичність його судин.

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