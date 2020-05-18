5 сортів фруктів та ягід, які здатні зробити жінку ще гарнішою

Ці продукти містять мінерали, вітаміни і компоненти, що спалюють жир і додають тілу стрункості.

Яблука багаті клітковиною, покращують роботу кишечника і регулюють нормальну, здорову вагу. Крім цього, вони корисні вмістом антиоксидантів – флавоноїдів.

яблука Getty

Всім відома груша, яка містить ті ж корисні речовини, причому для кращого ефекту її необхідно поєднувати з яблуком.

Дуже корисна полуниця, яка містить велику кількість антоцианінів, які необхідні для відмінного функціонування головного мозку. Ця смачна ягода підвищує ефективність захисту від вікової деменції, покращуючи пам'ять, повідомляє видання thetimeshub.in

чорниця Getty

Чорницю, багату на вітаміни А, В і С, а також марганець, кальцій і магній, вживають в їжу як в сирому вигляді. так і готують з неї киселі, варення, пирогит та наливки. У медицині чорницю використовують при захворюваннях шлунково-кишкового тракту, цукровому діабеті, стоматитах, опіках і виразках.

Перелік продуктів, які здатні зробити жінку ще гарніше, замикає солодкий перець, що містить капсаїцин, який стимулює метаболізм, забезпечуючи прискорений процес спалювання зайвого жиру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дієтологи визначили головні продукти, які протипоказані до вживання на голодний шлунок, особливо вранці.