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5 секретів смачних оладок з кабачків

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Приготувати оладки з молодих кабачків дуже просто. А щоб страва була неймовірно смачною, слід враховувати всього п'ять нюансів.

1. Зайву рідину потрібно віджати. Кабачок - водянистий овоч, тому після подрібнення, масу потрібно трохи посолити і залишити на деякий час, а потім віджати зайвий сік. Таким чином, тісто для оладок не міститиме зайву рідину, і у готового блюда гарантовано з'явиться апетитна хрустка скоринка.

2. Тісто має бути густим. Його потрібно ретельно перемішати і не допустити жодної мучної грудочки. При смаженні маса не повинна відразу розтікатися по пательні.

5 секретів смачних оладок з кабачків

3. Розмір і час мають значення! Ідеальні оладки вийдуть з однієї столової ложки густого кабачкового теста. Викладати його слід на добре розігріту пательню з рослинним маслом. Після цього обсмажувати оладки потрібно на середньому вогні по 2 – 3 хвилини з кожного боку до утворення рум'яної скоринки. На слабкому вогні вони вберуть дуже багато масла, а на надто сильному - підгорять зовні і не пропекуться всередині.

4. Молоді кабачки не потрібно чистити. Їх шкірка м'яка і в ній містяться додаткові вітаміни і мікроелементи.

5. Додавати всю норму солі краще в готове тісто безпосередньо перед смаженням. Так оладки виходять соковитими, а тісто не стане рідким.

Детальний рецепт приготування смачних кабачкових оладок читайте за цим посиланням.

5 секретів смачних оладок з кабачків

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