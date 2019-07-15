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5 рецептів по-справжньому смачних сирників

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Важко придумати більш універсальну і розповсюджену страву української кухні як сирники, - серед розмаїття варіантів їх приготування кожен може знайти собі щось до смаку.

OBOZREVATEL.Smak зібрав п'ять кращих рецептів цього блюда.

Традиційним варіантом приготування є сирники з сирної маси, - за нашим рецептом трохи більше ніж за півгодини можна отримати їх аж чотири порції, якими можна нагодувати всю сім'ю.

5 рецептів по-справжньому смачних сирників

Варені сирники не менш смачні, ніж традиційні, при цьому, вони швидше готуються і більш корисні для організму.

Читайте на OBOZREVATEL.Smak рецепт ніжних пиріжків на кефірі з оригінальною начинкою.

5 рецептів по-справжньому смачних сирників

За допомогою додавання всього одного такого інгредієнта як сода сирники виходять дуже незвичайними, - наш рецепт такої страви зможе урізноманітнити раціон.

5 рецептів по-справжньому смачних сирників

Є і ще один дієтичний варіант приготування сирників, - на сухій сковороді. Через відсутність масла, десерт має оптимальну кількість калорій.

5 рецептів по-справжньому смачних сирників

Якщо ви любите експериментувати на кухні і з задоволенням освоюєте нові рецепти, вам точно сподобається рецепт сирників по-польськи.

5 рецептів по-справжньому смачних сирників

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL.Smak приводив добірку п'яти смачних страв з кабачками.

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