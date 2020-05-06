Молода картопля: 5 простих способів її почистити

На радість гурманів, на наших ринках і в магазинах з'явилася молода картопля. Всі ми любимо їсти її, а ось чистити – ні дуже.

Однак, ознайомившись з простими правилами, з цим неприємним авданням ви впораєтеся буквально за хвилини, радить OBOZREVATEL разом з сайтом smak.ua

cook-mix.com

Спосіб 1

У великий поліетиленовий пакет засипаєте 0,5 кг кам'яної солі. Туди відправляєте попередньо помиту картоплю і гарненько все потрусіть, а потім потріть. Залишилося лише дістати картоплю і промити її водою.

Спосіб 2

У цьому способі замість пакета можна використовувати рушник, куди необхідно насипати кам'яну сіль. Після цього сюди додайте миту молоду картоплю. Оберніть картоплю рушником і за допомогою тертя очистіть від шкірки. Вимийте картоплю і приступайте до варіння.

Спосіб 3

Картоплю легко можна позбавити від шкірки за допомогою води. Необхідно спершу залити картоплю дуже гарячою водою, а після перемістити її в дуже холодну. Шкірочка молодої картоплі без проблем відійде самостійно.

videoblocks.com

Спосіб 4

Також для чищення можна скористатися металевою щіткою або губкою. Потім обов'язково промийте картоплю під проточною водою.

Спосіб 5

І нарешті, можна пристосувати стару металеву сітку для яєць. Насипте в неї молоду картоплю, потім під сильним струменем води повертайте сітку в різні боки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дієтологи визначили 5 продуктів, які сприяють нормалізації цукру в крові, підвищують імунні сили і знижує ймовірність зараження коронавірусів.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!