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5 продуктів, непридатних після 40 років

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Уповільнення всіх обмінних процесів, що відбуваються в організмі людини після 40 років, вимагають від нас відмови від деяких продуктів - для збереження гарної фізичної форми.

Медики рекомендують топ-5 продуктів, від яких потрібно відмовитися назавжди.

5 продуктів, непридатних після 40 років

Біле рафіноване борошно і випічка з нього

В процесі обробки продукт позбавляється цінних поживних речовин, і в ньому залишаються тільки глютен і крохмаль. При вживання борошняних виробів у великих кількостях в кишечнику утворюється слиз, що є сприятливим середовищем для розвитку патогенних мікроорганізмів.

Цукровмісні продукти

Це продукт, в якому повністю відсутні вітаміни і поживні речовини, а присутні лише порожні калорії. Як правило, більшість людей багаторазово перевищують норму споживання цукру (30 грамів в день), завдяки чому цукор не засвоюється, а відбувається його відкладення у вигляді жиру.

5 продуктів, непридатних після 40 років

slyxi.com

Смажені продукти

Коли ми смажимо будь-які продукти, відбувається виділення канцерогенних речовин і утворюються трансжири, які призводять до розвитку хвороб серця, судин, ожиріння і навіть до онкологічних захворювань.

Дієтологи рекомендують, замість смаження, використовувати запікання в духовці або їх відварювання з невеликою кількістю рідини.

5 продуктів, непридатних після 40 років

besplatka.ua

Напівфабрикати

Найчастіше для виробництва таких продуктів використовується дешеве і не завжди якісна сировина.

При цьому всі маскується підсилювачами смаку, ароматизаторами, щоб зробити зовнішній вигляд більш привабливим. Краще готувати самим, використовуючи для цього натуральні продукти, якість яких вам відома.

Магазинні кетчупи та майонез

У таких продуктах міститься велика кількість штучних добавок – емульгаторів, загусників, ароматизаторів, антиокислювачів, консервантів, розповідає сайт belnovosti.by

Як повідомляв OBOZREVATEL, існує цілий ряд продуктів, вживання яких благотворно діє на чоловіче здоров'я, підвищуючи в організмі тестостерон.

Крім поліпшення сексуальних здібностей, цей гормон грає велику роль в наборі м'язової маси і сприятливо впливає на кісткові тканини.

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