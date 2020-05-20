П'ять невідомих фактів про сир

Французький сировар Андре Сімон 17 років писав свій трактат "Про сирну справу", де розповів про особливості виготовлення 839 видів сирів.

Це один із маловідомих фактів про улюблений багатьма продукт. Нижче – ще кілька цікавинок про сир, які OBOZREVATEL підготував за допомогою сайту smak.ua

Чаша з сиром з єгипетської гробниці hi-news.ru

1885 року археологи виявили в одній із єгипетських гробниць чашу з сиром. Вивчивши вік поховання, вчені вважають, що сир з'явився приблизно 3000-2800 р.р. до нашої ери. Крім того, він згадується у відомій "Одіссеї" Гомера. Також ним активно торгували греки й римляни.

Щоб приготувати 1 кг сиру, необхідно 10 літрів молока або 600 г сої, тому сир тофу й коштує дешевше. У деяких країнах його готують із найнесподіваніших продуктів, наприклад, сметани, гороху або свинячої печінки.

Популярна думка, що миші люблять сир, зовсім не відповідає дійсності. Це продукт із різким запахом, який гризуни абсолютно не переносять. Вони вважають за краще харчуватися злаками та фруктами.

pets2.me

Сир вважається цінним подарунком. Недарма його в середині 19 століття вручили в якості весільного подарунка королеві Вікторії. Важив він понад 500 кілограм.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені з США та Італії заявили, що спеціальний дієтичний раціон і вживання вітаміну С допомагають гальмувати ріст злоякісних утворень.