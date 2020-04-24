Як смачно вечеряти і не набирати вагу: названоі 5 вишуканих рецептів

Час вечері є ключовим. Багатьох мучать сумніви, оскільки хочеться приготувати щось легке, що не зашкодить фігурі, і в той же час смачне.

Але не потрібно турбуватися. Просто прагніть до більш здорового харчування. Наприклад, віддавайте перевагу домашній їжі на основі середземноморської дієти, яку можна дотримуватися протягом всього року.

Рецепти, які представлені нижче, запропоновані OBOZREVATEL за сприянням objetivobienestar.com.

Це ідеї приготування здорових і смачних вечерь на цілих 5 днів.

Для початку – набір продуктів для 5 вечерь.

Овочі: спаржа, червоний і зелений перець, імбир, цибуля і зелена цибуля, морква, шпинат, лимон, помідор, цукіні, баклажан, коріандр.

Білок: яйце, тріска, м'який сир.

Зернові і борошняні: коричневий рис, локшина.

Гриби

Також вам знадобиться: оливкова олія, соєвий соус, кунжутне масло, сіль, білий винний оцет, майоран, біле вино

Вечеря 1: коричневий рис зі спаржею та яйцем-пашот

Інгредієнти: коричневий рис, спаржа, перець, сіль, яйце, оливкове масло.

Приготування

Приготуйте рис відповідно до інструкції виробника, додавши у воду щіпку солі. Вимийте і наріжте дику спаржу на дві частини, потім обсмажте на грилі з додаванням оливкової олії і дрібки солі. Окремо зваріть яйце-пашот. Покладіть всі інгредієнти на тарілку, додайте трохи перцю і масла, щоб приправити.

Харчові переваги

Яйце є компонентом, який, не зважаючи на те, що асоціюється з холестерином, має низький вміст насичених жирних кислот, а також забезпечує організм білками, вітамінами і мінералами.

Вечеря 2: східна локшина

Інгредієнти: локшина, оливкова олія, морква, червоний і зелений перець, цибуля, імбир, печериці, соєвий соус, кунжутне масло.

Приготування

Приготуйте локшину відповідно до інструкції виробника. Вимийте і наріжте овочі на смужки. Помийте гриби. У вок налийте оливкова олія. Коли воно нагріється, покладіть овочі та гриби. Через 5 хвилин додайте тертий імбир, столову ложку кунжутного масла і соєвий соус. Коли макарони і овочі будуть готові, змішайте все в воке.

Харчові переваги

Ця страва з низькою кількістю калорій і вітаміном С, присутнім в овочах, які в ньому містяться.

Вечеря 3: тріска з самфаіною

Інгредієнти: цукіні, зелений перець, помідор, вода, свіжа тріска, біле вино, цибуля.

Приготування

для самфаіни

Вимийте і поріжте овочі. Обсмажте цибулю і помідор протягом 5 хвилин, потім покладіть цукіні і солодкий перець, готуйте ще 5 хвилин. Додайте трохи води і тертий помідор, млоїте ще 5 хвилин і зніміть з вогню.

для тріски

Очистіть рибу і наріжте на шматочки вагою близько 125 г. Змішайте з вином, цибулею і запікайте в духовці при 80 ° С протягом 10 хвилин. Подавайте разом з самфаіной.

Харчові переваги

Тріска – це біла риба з низьким вмістом жиру, багата вітамінами групи В і такими мінералами, як калій і фосфор.

Вечеря 4: баклажани з помідорами і сиром у вигляді сендвіча

Інгредієнти: баклажан, помідор, м'який сир, оливкова олія, сіль і орегано.

Приготування

Вимийте і наріжте баклажани тонкими скибочками, а потім обсмажте їх на сковороді з оливковою олією. Відкладіть в сторону. Помідори наріжте скибочками. Зберіть "сендвічі" з шарами смажених баклажанів, скибочками сиру і помідорів. Прикрасьте орегано, сіллю і маслом. Випікайте в духовці 5-10 хвилин.

Харчові переваги

Високий вміст вітамінів С і Е робить помідор хорошим джерелом антиоксидантів. З іншого боку, сир є одним з основних джерел кальцію.

Вечеря 5: анчоуси в соусі з оцту і коріандру

Інгредієнти: анчоуси, вода, білий винний оцет, сіль, зелена цибуля, коріандр.

Приготування

Нагрійте пару столових ложок води, щоб розчинити сіль. Змішайте з великою кількістю води і оцту – кількість буде варіюватися в залежності від анчоусів, які ви готуєте. Покладіть анчоуси в суміш оцту і води не менше ніж на 5 годин, періодично помішуючи. Заправте нарізаним коріандром, цибулею і лимонним соком.

Харчові переваги

Анчоуси – це блакитна риба, багата омега-3 жирними кислотами, необхідними для нормального функціонування організму.