4 секрети смачного шашлику

Приготувати смачний соковитий шашлик дуже просто, головне знати кілька нехитрих прийомів.

Важливо обрати свіже м'ясо, правильно його нарізати, якісно замаринувати і прожарити не до сухоти.

Секрет 1

Незалежно від того, яке м'ясо або рибу ви обрали, зріжте зайвий жир і видаліть плівку. Після цього наріжте смугами висотою і шириною близько 3-4 см і зробіть з них шматочки довжиною приблизно 4 см .

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Важливо! Необхідно різати м'ясо не під прямим кутом, а трохи навскоси. Робити великі шматки також не варто – вони не просмажаться, при цьому маленькі шматочки пересушаться над вугіллям і не будуть соковитими.

Нарізка м'яса для шашлику

Секрет 2

Найкращий маринад для якісного м'яса - спеції, нарізана великими кільцями цибуля, а також сіль, рослинне масло та помідори. Перемішайте м'ясо з цією сумішшю і дайте настоятися всю ніч.

При цьому баранина любить, коли її приправляють ще й коріандром із зірою. Кращий рецепт шашлику з баранини читайте за цим посиланням.

Баранина для шашлику

Секрет 3

Якщо шампури перед використанням трохи нагріти над вугіллям, то м'ясо або риба буде нанизуватися простіше. Крім того, нанизувати шматки потрібно так, щоб довга частина розташовувалася уздовж шампура і дотримуватися відстані близько 2 мм між шматками.

Пропонуємо приготувати кращий рибний шашлик, рецепт якого шукайте за посиланням: Шашлик із сома.

Шашлик із сома

Секрет 4

Смажити шашлик слід над вугіллям в 10-15 сантиметрах від нього. Якщо шампури розташувати вище, шматки м'яса будуть сохнути від гарячого повітря, але ж нам потрібна рум'яна скоринка і соковитий шашлик. Якщо ж м'ясо опустити нижче, то зовні шматки підгорять, а всередині залишаться сирими, що особливо небезпечно для шашлику з курки.

Як правильно замаринувати і підсмажити курятину дивіться за посиланням: Шашлик з курячого філе

Шашлик з курячого філе

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