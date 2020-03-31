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Чи знаєте ви два головних правила, як вводити в раціон овочі?

1.7т
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Як правило, овочі ми можемо не любити, перш за все, тому що найчастіше їх вживання викликає дискомфорт в травній системі.

При неправильно побудованому раціоні овочі можуть викликати запори, здуття і болю.

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL розповіла дієтолог-нутрициолог Ольга Набока.

"Шлунково-кишковий тракт не має можливості переварити велику кількість свіжих овочів і фруктів за один прийом, якщо кілька років ви не мали звички вживати салати. Причина – недостатня робота підшлункової залози, порушення кислотності шлунка. В результаті виникає здуття, дискомфорт, запори, болі в животі. Зрозуміло, організм намагається висловити своє невдоволення кажучи нам: "Я не хочу овочі, я їх не люблю".

Для того щоб подібна ситуація не виникала, овочі потрібно вводити в раціон поступово, в малих кількостях. Якщо людина взагалі не любить овочі, причому ні в свіжому, ні в тушкованому вигляді, потрібно підібрати список продуктів, які будуть максимально корисні за її життєвими показниками.

Чи знаєте ви два головних правила, як вводити в раціон овочі?

Наприклад, якщо у людини панкреатит, їй не можна вживати свіжі овочі. Для такої людини потрібні овочі тушковані або парові.

Якщо зі здоров'ям все гаразд і всі життєві показники в нормі, краще вживати сирі овочі. Також потрібна будь-яка зелень.

Але найголовніше – ми повинні контролювати кількість овочів. Потрібно вживати хоча б по одній ложці овочів три рази на день до основної страви. Таким чином, травна система буде поступово перебудовуватися, а харчові звички - змінюватися.

Якщо раніше після прийому овочів ми відчували важкість в животі, то при правильному підході ця важкість зникне. Як результат - зміниться наше сприйняття овочів і наше до них ставлення.

При правильному раціоні і правильному підході ми можемо змусити нашу травну систему перебудувати свій функціонал на вироблення більшої кількості ферментів і панкреатичних соків, причому саме для овочів.

Без поступового введення овочів в раціон досягти нормальної роботи шлунка не вийде.

Звідси 2 головних правила:

1. Вводимо овочі в раціон поступово.

2. Підбираємо саме ті продукти і той спосіб приготування, які не викликають дискомфорту.

Чи знаєте ви два головних правила, як вводити в раціон овочі?

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Автор
Ольга Набока Ольга Набока
Теми
здоров'я рецепти Поради лікарів
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