12 пасок. Рецепт 9: без дріжджів

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ПАСКА БЕЗ ДРІЖДЖІВ

Складові:

Сир - 450 г,

Яйця - 5 шт.,

Борошно - 450 г,

Розпушувач - 12 г,

Масло вершкове - 150 г,

Ванілін - 1,5 г,

Родзинки - 100 г,

Цукор - 400 г,

Цукрова пудра - 100 г,

Лимонна кислота - 1/4 ч.л.

Сіль – дрібка,

кондитерська посипка

Приготування:

Сир перетираємо через сито або подрібнюємо за допомогою блендера. Врахуйте, що в сирі не має бути грудочок, інакше у вас вийде кекс, а не паска.

Тепер вбиваємо в миску 4 яйця і додаємо один жовток. Один білок залишаємо для глазурі. Злегка збиваємо яйця.

В іншій ємності з'єднуємо перетертий сир, 450 г цукру, пакетик ваніліну та дрібку солі. Вливаємо в цю масу збиті яйця і відразу ж додаємо 150 грамів розтопленого вершкового масла. Все добре перемішуємо.

Тепер вводимо в суміш просіяне борошно і розпушувач. Відразу ж додаємо у тісто промиті родзинки. Добре все вимішуємо.

Паперові форми для пасок змащуємо рослинною олією і наповнюємо тістом трохи більше, ніж на половину.

Ставимо паски в розігріту до 180 градусів духовку і випікаємо 30-40 хвилин в залежності від розміру випічки.

Остигнлі паски посипаємо цукровою пудрою або змащуємо глазур'ю.

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