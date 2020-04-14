12 пасок. Рецепт 8: на 15 яйцях

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти пасок.

Щодня ми будемо представляти вашій увазі нові варіанти приготування традиційної випічки до святкового столу.

OBOZREVATEL дякує за рецепт каналу "Кухня навиворіт".

ВЕЛИКОДНІЙ КУЛИЧ НА 15 ЯЙЦЯХ

Складові:

Молоко - 500 мл,

Яйця - 15 шт, (2 білки для глазурі),

Дріжджі (сухі) - 22 г або свіжі 100 г,

Борошно - 2,5 кг,

Цукор - 450 г,

Сметана - 200 г,

Вершкове масло - 400 г,

Ванілін - 2 г,

Сіль - 1 ч.л.,

Родзинки - за смаком,

Білок - 2 шт,

Цукрова пудра - 200 г,

Лимонна кислота - 1/4 ч.л.

Приготування:

500 мл. молока доводимо до кипіння, після чого даємо йому охолонути до теплого стану. У тепле молоко додаємо 2 пакетика сухих дріжджів. Розчиняємо дріжджі в молоці і додаємо 200 гр. борошна. Все як слід перемішуємо. Залишаємо опару в теплому місці на 20 хвилин.

Тепер у велику миску вбиваємо 13 яєць. Додаємо ще 2 жовтки. Два білка залишаємо для глазурі. Додаємо до яєць цукор і все збиваємо міксером. До збитих яєць додаємо ванілін, чайну ложку солі і 200 мл. сметани.

Ще раз все збиваємо і вливаємо розтоплене вершкове масло. Вливаємо цю суміш в миску з опарою. Все перемішуємо і додаємо просіяне борошно. Коли тісто стане густим, додаємо добре промиті родзинки.

Змащуємо руки олією і вимішуємо тісто доки воно не почне слухняно збиратися в грудку. Кладемо тісто в миску, накриваємо рушником і прибираємо в тепле місце на півтори години.

Через зазначений час паперові форми для випічки змащуємо рослинною олією і викладаємо в них тісто. Тісто має займати не більше половини обсягу форми. Прибираємо форми з тестом в тепле місце ще на 30 хвилин.

Тепер відправляємо паски в духовку, розігріту до 180 градусів. Приблизний час випікання становитиме від 30 до 40 хвилин в залежності від розміру ваших форм і потужності духовки. Остиглі паски змащуємо глазур'ю.

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