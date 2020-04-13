12 пасок. Рецепт 7: заварний

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти пасок.

Щодня ми будемо представляти вашій увазі нові варіанти приготування традиційної випічки до святкового столу.

OBOZREVATEL дякує за рецепт Наталці Калниній.

ЗАВАРНИЙ ВЕЛИКОДНІЙ КУЛИЧ

Складові:

Молоко -300 мл,

Борошно -800 гр,

Ванільний цукор - 1 пакетик,

Дріжджі свіжі – 15 гр,

Яйце - 5 шт,

Сіль -1/2ч.л,

Цукор -200 гр,

Куркума -1/2-1 ч.л,

Вершкове масло - 200 гр,

Рослинна олія - 50 мл,

Цукати - за смаком.

Для глазурі:

Цукор - 180 гр,

Желатин -1 ч.л,

Вода - 6 ст.л,

Лимонний сік - 1ч

Приготування:

У миску вливаємо 100 мл. молока, додаємо половину чайної ложки солі і стільки ж цукру. Тепер кладемо в молоко 15 грамів свіжих дріжджів і 100 грамів просіяного борошна. Все як слід перемішуємо. Ми залишаємо опару на 20 хвилин в теплому місці.

Поки стоїть опара, ми приготуємо заварну основу. Наливаємо в сотейник 200 мл. молока. Додаємо ванільний цукор. Доводимо молоко до кипіння і знімаємо з вогню. Кладемо в гаряче молоко 150 грамів просіяного борошна і швидко замішуємо тісто.

Коли маса охолоне до теплого стану, перекладаємо її у велику миску. Додаємо туди опару. Все як слід перемішуємо. Це можна зробити за допомогою міксера.

Миску з тістом накриваємо харчовою плівкою і залишаємо в теплому місці на одну годину. Тепер беремо п'ять яєць і відокремлюємо білки від жовтків. Білки прибираємо в холодильник, а до жовтків додаємо 200 грамів цукру і половину чайної ложки куркуми. Збиваємо жовтки з цукром за допомогою міксера.

Збиті жовтки відправляємо в миску з тістом. Перемішуємо масу до однорідного стану. Додаємо 150 грамів просіяного борошна. Ще раз все перемішуємо і залишаємо тісто в теплому місці на півтори години.

Тепер розтопимо вершкове масло до рідкого стану і дамо йому охолонути. Вливаємо це масло в тісто, додаємо 200 грамів борошна і знову все вимішуємо.

Дістаємо з холодильника білки, додаємо дрібку солі і збиваємо міксером до стійких піків. Додаємо збиті білки в тісто і знову все перемішуємо. Як тільки-но білки з'єднаються з тістом, додаємо 200 грамів просіяного борошна.

Вливаємо в тісто 50 мл. олії і знову все перемішуємо. Додаємо цукати і знову все перемішуємо. Змащуємо руки олією і ділимо тісто на порції. Відразу ж розкладаємо тісто в форми. Форми з тістом прибираємо в тепле місце на півтори години.

Через зазначений час відправляємо паски в духовку, розігріту до 180 градусів. Щоб паски не підгоріли, на дно духовки поставте деко з водою. Випікаємо паски до готовності. Як тільки-но вони охолонуть, поливаємо випічку глазур'ю.

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