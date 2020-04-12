12 пасок. Рецепт 6: з мигдалевою пастою

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти пасок.
Щодня ми будемо представляти вашій увазі нові варіанти приготування традиційної випічки до святкового столу.
OBOZREVATEL дякує за рецепт Денису Фаткуліну.
ВЕЛИКОДНІЙ КУЛИЧ З МИГДАЛЕВОЮ ПАСТОЮ
Складові:
Борошно - 500 гр,
Молоко - 14 мл,
Яйця - 190 гр,
Пресовані дріжджі - 23 гр,
Сіль - 2 гр,
Цукор - 90 гр,
Жовтки - 110 гр,
Масло вершкове - 190 гр,
Олія - 30 мл,
Вишня - 140 гр,
Курага - 130 гр,
Ізюм - 100 гр,
Ром - 30 мл.
Апельсин - 1 шт.
Мигдаль - за смаком
Для мигдалевої пасти:
Цукор - 100 гр,
Вершкове масло - 100 гр,
Мигдальне борошно - 100 гр,
Яйце - 1 шт,
Кукурудзяний крохмаль - 1 ст. л.
Ром або коньяк - 20 мл.
Приготування:
Всі сухофрукти миємо і складаємо в невеликий посуд. Додаємо коньяк і цедру одного апельсина. Також можна додати цедру лимона. Все перемішуємо і прибираємо в бік. Тепер в чашу міксера вбиваємо яйця. Додаємо молоко та живі дріжджі. Всипаємо цукор і сіль. Все як слід перемішуємо до повного розчинення дріжджів у молоці.
Тепер додаємо усе борошно, яке зазначене в рецепті. Вмикаємо міксер і замішуємо тісто. Як тільки-но тісто почне збиратися в ком, додаємо в чашу міксера жовтки. Зверніть увагу на те, що жовтки потрібно вводити в тісто по одному.
Коли усі жовтки будуть вмішані, починаємо додавати в тісто розм'якшене вершкове масло. Все як слід вимішуємо, після чого додаємо сухофрукти, які настоювалися в алкоголі. Ще раз все як слід перемішуємо. Накриваємо ємність з тістом харчовою плівкою і залишаємо в теплому місці на дві години.
Через дві години змащуємо руки олією, ділимо тісто на порції і заповнюємо їм форми для випікання. Тісто має займати не більше 1/4 об'єму форми, оскільки паски піднімуться.
Накриваємо форми з тістом рушником або харчовою плівкою і залишаємо на три години. Поки паски стоять, можна приготувати мигдалеву пасту. Для цього вершкове масло змішуємо з цукровим піском, додаємо миндалеве борошно, крохмаль і яйце. Все збиваємо за допомогою міксера. Додаємо коньяк або ром і знову все збиваємо.
Перекладаємо миндалеву пасту в кондитерський мішок і наносимо на наші паски. Відправляємо заготовки в духовку, розігріту до 180 градусів. Випікаємо паски до готовності, після чого посипаємо їх цукровою пудрою.
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