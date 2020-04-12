12 пасок. Рецепт 6: з мигдалевою пастою

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти пасок.

Щодня ми будемо представляти вашій увазі нові варіанти приготування традиційної випічки до святкового столу.

OBOZREVATEL дякує за рецепт Денису Фаткуліну.

ВЕЛИКОДНІЙ КУЛИЧ З МИГДАЛЕВОЮ ПАСТОЮ

Складові:

Борошно - 500 гр,

Молоко - 14 мл,

Яйця - 190 гр,

Пресовані дріжджі - 23 гр,

Сіль - 2 гр,

Цукор - 90 гр,

Жовтки - 110 гр,

Масло вершкове - 190 гр,

Олія - 30 мл,

Вишня - 140 гр,

Курага - 130 гр,

Ізюм - 100 гр,

Ром - 30 мл.

Апельсин - 1 шт.

Мигдаль - за смаком

Для мигдалевої пасти:

Цукор - 100 гр,

Вершкове масло - 100 гр,

Мигдальне борошно - 100 гр,

Яйце - 1 шт,

Кукурудзяний крохмаль - 1 ст. л.

Ром або коньяк - 20 мл.

Приготування:

Всі сухофрукти миємо і складаємо в невеликий посуд. Додаємо коньяк і цедру одного апельсина. Також можна додати цедру лимона. Все перемішуємо і прибираємо в бік. Тепер в чашу міксера вбиваємо яйця. Додаємо молоко та живі дріжджі. Всипаємо цукор і сіль. Все як слід перемішуємо до повного розчинення дріжджів у молоці.

Тепер додаємо усе борошно, яке зазначене в рецепті. Вмикаємо міксер і замішуємо тісто. Як тільки-но тісто почне збиратися в ком, додаємо в чашу міксера жовтки. Зверніть увагу на те, що жовтки потрібно вводити в тісто по одному.

Коли усі жовтки будуть вмішані, починаємо додавати в тісто розм'якшене вершкове масло. Все як слід вимішуємо, після чого додаємо сухофрукти, які настоювалися в алкоголі. Ще раз все як слід перемішуємо. Накриваємо ємність з тістом харчовою плівкою і залишаємо в теплому місці на дві години.

Через дві години змащуємо руки олією, ділимо тісто на порції і заповнюємо їм форми для випікання. Тісто має займати не більше 1/4 об'єму форми, оскільки паски піднімуться.

Накриваємо форми з тістом рушником або харчовою плівкою і залишаємо на три години. Поки паски стоять, можна приготувати мигдалеву пасту. Для цього вершкове масло змішуємо з цукровим піском, додаємо миндалеве борошно, крохмаль і яйце. Все збиваємо за допомогою міксера. Додаємо коньяк або ром і знову все збиваємо.

Перекладаємо миндалеву пасту в кондитерський мішок і наносимо на наші паски. Відправляємо заготовки в духовку, розігріту до 180 градусів. Випікаємо паски до готовності, після чого посипаємо їх цукровою пудрою.

Пропонуємо вашій увазі відео цього рецепта

Також OBOZREVATEL опублікував рецепт паски зі сметаною. З цим рецептом можна ознайомитися тут.

З рецептом паски за старовинним рецептом ви можете ознайомитися тут.

Також OBOZREVATEL опублікував рецепт паски за бабусиним рецептом. З цим рецептом можна ознайомитися тут.

З рецептом сирної паски можна ознайомитися тут.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал