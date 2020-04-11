12 пасок. Рецепт 5: із сиром
OBOZREVATEL продовжує публікувати добірку цікавих рецептів пасок.
Щодня ми будемо представляти вашій увазі нові варіанти приготування традиційної випічки до святкового столу.
OBOZREVATEL дякує за рецепт Ірині Кукінг.
СИРНА ПАСКА
Складові:
Борошно - 350 гр,
Цукор - 100 гр,
Молоко - 125 мл,
Масло вершкове - 80 гр,
Сир - 150 гр,
Жовтки - 4 шт,
Дріжджі пресовані - 15 гр,
Сода - 1/5 ч. л,
Сіль - 1/2 ч. л.
Ванільний цукор - 1/2 ч. л.
Кардамон - 1/3 ч. л.
Мускатний горіх - 1/3 ч. л.
Журавлина - 100 гр
Коньяк - 1 ст. л.
Приготування:
Сушену журавлину добре промиваємо і заливаємо коньяком. Тепер в миску вливаємо тепле молоко. Додаємо пресовані дріжджі і все перемішуємо до повного розчинення дріжджів. Додаємо чайну ложку цукру, 3-4 столові ложки борошна і знову все перемішуємо.
Накриваємо миску з опарою харчовою плівкою і прибираємо в тепле місце на 40 хвилин.
Тепер в решту борошна додаємо сіль, соду та ароматизатори. Все як слід перемішуємо. Паралельно в невелику миску кладемо три жовтки і додаємо весь цукор, що залишився. За допомогою міксера збиваємо жовтки з цукром до утворення світлої однорідної маси.
Як тільки-но жовтки побілішають, додаємо до них сир і розтоплене до рідкого стану вершкове масло. Ще раз все збиваємо за допомогою міксера.
Тепер повертаємося до миски з сухими інгредієнтами. Робимо в борошні заглиблення і вливаємо нашу опару. Слідом за опарою вливаємо в борошно збиті жовтки. Все як слід перемішуємо. На замішування тіста руками має піти не менше 10 хвилин.
Тепер тісто розтягуємо на столі. Викладаємо на тісто журавлину, складаємо тісто конвертом і знову його вимішуємо.
Вимішане тісто кладемо в миску, змащену олією, накриваємо харчовою плівкою і прибираємо в тепле місце на 1,5 години.
Через зазначений час обминаємо тісто і перекладаємо його в форму. Врахуйте, що тісто має займати не більше половини форми. Тісто в формах залишаємо в теплому місці на годину.
Тепер змащуємо наші паски сумішшю жовтка та сметани і відправляємо в духовку, розігріту до 180 градусів. Час випікання залежатиме від розміру пасок, в середньому маленькі паски випікаються близько 20 хвилин, великі - близько 40 хвилин.
Коли паски охолонуть, виймаємо їх з форм і посипаємо цукровою пудрою, або поливаємо глазур'ю.
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