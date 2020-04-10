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12 пасок. Рецепт 4: без замісу

8.8т
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OBOZREVATEL продовжує публікувати добірку цікавих рецептів пасок.

Щодня ми будемо представляти вашій увазі нові варіанти приготування традиційної випічки до святкового столу.

OBOZREVATEL дякує за рецепт каналу "Плюшка & Ватрушка".

12 пасок. Рецепт 4: без замісу

ПАСКА БЕЗ ЗАМІСУ

Складові:

  • Пресовані дріжджі - 30 гр.,

  • Молоко - 130 мл.,

  • Жовтки - 3 шт,

  • Білки - 4 шт,

  • Цукор - 1 ст. л.,

  • Борошно - 500-600 гр.,

  • Ванільний цукор - пакетик,

  • Сіль - 1 ч. л.,

  • Цедра лимона - за смаком,

  • Родзинки - 70 гр.,

  • Алкоголь - 25 мл.,

  • Кориця - 0,5 ч.л.,

  • Вершкове масло - 100 гр.,

  • Цукрова пудра - 100 гр.,

  • Сік лимона - 1-2 ч. Л.

  • Лимон - 1 шт.

Приготування:

У велику миску кладемо пресовані дріжджі, вливаємо 130 мл. теплого молока, додаємо одну столову ложку цукру. Відразу ж додаємо три жовтки і перемішуємо масу до однорідного стану.

Тепер додаємо чотири столові ложки борошна. Все перемішуємо і залишаємо нашу опару в теплому місці на 30 хвилин.

Поки настоюється опара, ми промиваємо родзинки і замочуємо їх в алкоголі. Ви можете використовувати як горілку, так і коньяк.

Через 30 хвилин додаємо в опару цукор, що залишився і цедру одного лимона. Додаємо ванільний цукор, чайну ложку солі і половину чайної ложки кориці. Тепер перекладаємо в опару родзинки разом з алкоголем.

Все ретельно перемішуємо. Тепер в миску кладемо три білка, додаємо дрібку солі і збиваємо білки до стійкої піни.

Збиті білки лопаткою вводимо в тісто і обережно перемішуємо. Поступово вводимо в нашу масу просіяне борошно. Злегка все перемішуємо і додаємо 100 грамів м'якого вершкового масла. Вимішуємо тісто доки масло повністю не з'єднається з борошном.

Вимішане тісто накриваємо рушником і прибираємо в тепле місце на 2,5 години.

Через зазначений час змащуємо руки олією, злегка вимішуємо тісто, щоб випустити повітря і викладаємо тісто у форми. Тісто має займати не більше 1/3 об'єму форми. Паски знову накриваємо рушником і залишаємо у формі ще на годину.

Тепер відправляємо паски в духовку, розігріту до 170 градусів. Випікаємо паски близько 35-45 хвилин. Час випікання залежатиме від потужності вашої духовки і розміру форми, яку ви використовуєте.

Остиглі паски поливаємо глазур'ю і посипаємо кондитерської посипкою.

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Автор
Олена Коваленко
Теми
живлення Великдень рецепти
Теги
рецепт великодній стіл харчування
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