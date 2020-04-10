12 пасок. Рецепт 4: без замісу

OBOZREVATEL продовжує публікувати добірку цікавих рецептів пасок.
Щодня ми будемо представляти вашій увазі нові варіанти приготування традиційної випічки до святкового столу.
OBOZREVATEL дякує за рецепт каналу "Плюшка & Ватрушка".
ПАСКА БЕЗ ЗАМІСУ
Складові:
Пресовані дріжджі - 30 гр.,
Молоко - 130 мл.,
Жовтки - 3 шт,
Білки - 4 шт,
Цукор - 1 ст. л.,
Борошно - 500-600 гр.,
Ванільний цукор - пакетик,
Сіль - 1 ч. л.,
Цедра лимона - за смаком,
Родзинки - 70 гр.,
Алкоголь - 25 мл.,
Кориця - 0,5 ч.л.,
Вершкове масло - 100 гр.,
Цукрова пудра - 100 гр.,
Сік лимона - 1-2 ч. Л.
Лимон - 1 шт.
Приготування:
У велику миску кладемо пресовані дріжджі, вливаємо 130 мл. теплого молока, додаємо одну столову ложку цукру. Відразу ж додаємо три жовтки і перемішуємо масу до однорідного стану.
Тепер додаємо чотири столові ложки борошна. Все перемішуємо і залишаємо нашу опару в теплому місці на 30 хвилин.
Поки настоюється опара, ми промиваємо родзинки і замочуємо їх в алкоголі. Ви можете використовувати як горілку, так і коньяк.
Через 30 хвилин додаємо в опару цукор, що залишився і цедру одного лимона. Додаємо ванільний цукор, чайну ложку солі і половину чайної ложки кориці. Тепер перекладаємо в опару родзинки разом з алкоголем.
Все ретельно перемішуємо. Тепер в миску кладемо три білка, додаємо дрібку солі і збиваємо білки до стійкої піни.
Збиті білки лопаткою вводимо в тісто і обережно перемішуємо. Поступово вводимо в нашу масу просіяне борошно. Злегка все перемішуємо і додаємо 100 грамів м'якого вершкового масла. Вимішуємо тісто доки масло повністю не з'єднається з борошном.
Вимішане тісто накриваємо рушником і прибираємо в тепле місце на 2,5 години.
Через зазначений час змащуємо руки олією, злегка вимішуємо тісто, щоб випустити повітря і викладаємо тісто у форми. Тісто має займати не більше 1/3 об'єму форми. Паски знову накриваємо рушником і залишаємо у формі ще на годину.
Тепер відправляємо паски в духовку, розігріту до 170 градусів. Випікаємо паски близько 35-45 хвилин. Час випікання залежатиме від потужності вашої духовки і розміру форми, яку ви використовуєте.
Остиглі паски поливаємо глазур'ю і посипаємо кондитерської посипкою.
Пропонуємо вашій увазі відео цього рецепта
З цікавими рецептами страв із сиру і коментарями дієтологів до них, ви можете ознайомитися тут.
Також OBOZREVATEL опублікував рецепт паски зі сметаною. З цим рецептом можна ознайомитися тут.
З рецептом паски за старовинним рецептом ви можете ознайомитися тут.
Також OBOZREVATEL опублікував рецепт паски за бабусиним рецептом. З цим рецептом можна ознайомитися тут.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "живлення" на сайті "OBOZREVATEL".