OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти пасок.
Сегодня пропонуємо серію авторських рецептів пасхальної випічки.
OBOZREVATEL дякує за рецепт Лмізі Глинській.
ПАСКА ВІД ЛІЗИ ГЛИНСЬКОЇ
Складові:
Борошно - 650 гр,
Молоко - 170 мл.
Пресовані дріжджі - 25 гр.
Цукор 180 гр,
Сіль - 10 гр,
Мед - 40 гр,
Яйця - 6 шт,
Вершкове масло - 250 гр,
Родзинки - 150 гр,
Вода - 100 мл,
Ром - 30 мл,
Для меренги:
Білок - 5 шт,
Цукор - 300 гр,
Приготування:
Родзинки промиваємо і заливаємо сиром. Для цього в миску наливаємо 100 мл. окропу, додаємо 100 гр. цукру і все перемішуємо. Як тільки-но цукор розчиниться у воді, додаємо ром. Даємо сиропу охолонути протягом 15 хвилин, після чого викладаємо в нього родзинки. Накриваємо миску з родзинками плівкою і прибираємо в холодильник на ніч.
Тепер беремо 170 мл. теплого молока, додаємо 1 грам пресованих дріжджів. Все перемішуємо і додаємо 150 грамів борошна. Накриваємо миску плівкою і залишаємо в теплому місці на 3-4 години.
Після закінчення зазначеного часу перекладаємо опару в чашу міксера. Додаємо 6 яєць з холодильника, 3 столові ложки цукру і мед. Збиваємо масу до однорідного стану. Паралельно у велику миску просіваємо борошно, додаємо 25 грамів пресованих дріжджів, дрібку солі. Перемішуємо сухі інгредієнти.
Тепер в чашу міксера всипаємо борошно з дріжджами і знову все збиваємо. Вимішуємо тісто не менше 5-7 хвилин.
Тепер додаємо в тісто охолоджене вершкове масло. Все вимішуємо, накриваємо миску з тістом харчовою плівкою і прибираємо в тепле місце на 2 години.
Через 2 години обминаємо тісто, накриваємо миску харчовою плівкою і прибираємо в холодильник на 10-12 годин.
Через 12 годин додаємо в тісто родзинки, знову все вимішуємо. Викладаємо тісто в форми для випікання, таким чином щоб була заповнена тільки третя частина форм. Ми залишаємо тісто в формах на 2 години.
Через 2 години відправляємо форми з заготовками в духовку, розігріту до 170 градусів. Випікаємо паски в духовці від 30 до 40 хвилин в залежності від розміру вашої форми.
Остиглі паски змащуємо меренгою.
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