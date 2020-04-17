OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти пасок.

Сегодня пропонуємо серію авторських рецептів пасхальної випічки.

OBOZREVATEL дякує за рецепт Лмізі Глинській.

ПАСКА ВІД ЛІЗИ ГЛИНСЬКОЇ

Складові:

Борошно - 650 гр,

Молоко - 170 мл.

Пресовані дріжджі - 25 гр.

Цукор 180 гр,

Сіль - 10 гр,

Мед - 40 гр,

Яйця - 6 шт,

Вершкове масло - 250 гр,

Родзинки - 150 гр,

Вода - 100 мл,

Ром - 30 мл,

Для меренги:

Білок - 5 шт,

Цукор - 300 гр,

Приготування:

Родзинки промиваємо і заливаємо сиром. Для цього в миску наливаємо 100 мл. окропу, додаємо 100 гр. цукру і все перемішуємо. Як тільки-но цукор розчиниться у воді, додаємо ром. Даємо сиропу охолонути протягом 15 хвилин, після чого викладаємо в нього родзинки. Накриваємо миску з родзинками плівкою і прибираємо в холодильник на ніч.

Тепер беремо 170 мл. теплого молока, додаємо 1 грам пресованих дріжджів. Все перемішуємо і додаємо 150 грамів борошна. Накриваємо миску плівкою і залишаємо в теплому місці на 3-4 години.

Після закінчення зазначеного часу перекладаємо опару в чашу міксера. Додаємо 6 яєць з холодильника, 3 столові ложки цукру і мед. Збиваємо масу до однорідного стану. Паралельно у велику миску просіваємо борошно, додаємо 25 грамів пресованих дріжджів, дрібку солі. Перемішуємо сухі інгредієнти.

Тепер в чашу міксера всипаємо борошно з дріжджами і знову все збиваємо. Вимішуємо тісто не менше 5-7 хвилин.

Тепер додаємо в тісто охолоджене вершкове масло. Все вимішуємо, накриваємо миску з тістом харчовою плівкою і прибираємо в тепле місце на 2 години.

Через 2 години обминаємо тісто, накриваємо миску харчовою плівкою і прибираємо в холодильник на 10-12 годин.

Через 12 годин додаємо в тісто родзинки, знову все вимішуємо. Викладаємо тісто в форми для випікання, таким чином щоб була заповнена тільки третя частина форм. Ми залишаємо тісто в формах на 2 години.

Через 2 години відправляємо форми з заготовками в духовку, розігріту до 170 градусів. Випікаємо паски в духовці від 30 до 40 хвилин в залежності від розміру вашої форми.

Остиглі паски змащуємо меренгою.

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