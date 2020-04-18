12 пасок: Рецепт 12: дієтична

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти пасок.
Щодня ми представляли вашій увазі нові варіанти приготування традиційної випічки до святкового столу.
Своїм фірмовим рецептом у соцмережі Facebook поділилася дієтолог-консультант Олена Юдіна.
ДІЄТИЧНА ПАСКА
Інгредієнти
кефір або йогурт - 500 мл,
цукрозамінник (екстракт стевії сухий) - за смаком,
яйця курячі - 3 шт,
сода - 0,5 ч.л,
сік лимона - 1 ч.л.,
борошно пшеничне цільнозернове - 1,5 склянки,
горіхи - улюблені за смаком,
сухофрукти - за смаком для прикрашання,
ванілін і шафран - за смаком.
Приготування
Збийте яєчні білки до міцної піни. Акуратно влийте кефір і додайте соду, гашену соком лимона. Обережно вимішайте, щоб маса залишалася пишною. Додайте стевію, ванілін і шафран (щіпку).
Потроху додавайте борошно: тісто не має бути крутим - за консистенцією має нагадувати сметану. Вимішуйте обережно.
Подрібнені горішки змішайте з тістом (їх не повинно бути занадто багато, тому що тісто буде важким).
Якщо ви захочете додати в тісто цукати або сухофрукти, насипте їх на денце форми, щоб вони не заважали підйому тіста.
Залиште отриману масу для набухання борошна (цільнозернове борошно має властивість набухати) і укрийте рушником хвилин на 15-20.
Вилийте тісто в формочки для випікання, наповнивши їх на 2/3 об'єму.
Випікайте за температури 160 ° С до готовності (перевіряйте сірником або дерев'яною паличкою). Можливо температуру необхідно буде знизити або навпаки - збільшити. Все залежатиме від вашої духовки. Прикрасити таку паску можна горіхами, цукатами та сухофруктами.
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