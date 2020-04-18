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12 пасок: Рецепт 12: дієтична

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OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти пасок.

Щодня ми представляли вашій увазі нові варіанти приготування традиційної випічки до святкового столу.

Своїм фірмовим рецептом у соцмережі Facebook поділилася дієтолог-консультант Олена Юдіна.

12 пасок: Рецепт 12: дієтична

ДІЄТИЧНА ПАСКА

Інгредієнти

  • кефір або йогурт - 500 мл,

  • цукрозамінник (екстракт стевії сухий) - за смаком,

  • яйця курячі - 3 шт,

  • сода - 0,5 ч.л,

  • сік лимона - 1 ч.л.,

  • борошно пшеничне цільнозернове - 1,5 склянки,

  • горіхи - улюблені за смаком,

  • сухофрукти - за смаком для прикрашання,

  • ванілін і шафран - за смаком.

Приготування

Збийте яєчні білки до міцної піни. Акуратно влийте кефір і додайте соду, гашену соком лимона. Обережно вимішайте, щоб маса залишалася пишною. Додайте стевію, ванілін і шафран (щіпку).

Потроху додавайте борошно: тісто не має бути крутим - за консистенцією має нагадувати сметану. Вимішуйте обережно.

Подрібнені горішки змішайте з тістом (їх не повинно бути занадто багато, тому що тісто буде важким).

Якщо ви захочете додати в тісто цукати або сухофрукти, насипте їх на денце форми, щоб вони не заважали підйому тіста.

Залиште отриману масу для набухання борошна (цільнозернове борошно має властивість набухати) і укрийте рушником хвилин на 15-20.

Вилийте тісто в формочки для випікання, наповнивши їх на 2/3 об'єму.

Випікайте за температури 160 ° С до готовності (перевіряйте сірником або дерев'яною паличкою). Можливо температуру необхідно буде знизити або навпаки - збільшити. Все залежатиме від вашої духовки. Прикрасити таку паску можна горіхами, цукатами та сухофруктами.

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Автор
Олена Коваленко
Теми
Кулінарні статті Кулінарні поради Кулінарні новини Великдень рецепти
Теги
рецепт великодній стіл свято харчування
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