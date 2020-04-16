12 пасок. Рецепт 11: на жовтках

OBOZREVATEL продовжує публікувати цікаві рецепти пасок.

Щодня ми будемо представляти вашій увазі нові варіанти приготування традиційної випічки до святкового столу.

OBOZREVATEL дякує за рецепт Павлу Лугінцу.

ПАСКА НА ЖОВТКАХ

Складові:

Борошно - 600 гр,

Молоко - 330 мл,

Цукор - 170 гр,

Пресовані дріжджі - 35 гр,

Жовтки - 7 шт,

Вершкове масло - 130 гр,

Сіль - 0,5 ч. Л,

Коньяк - 20 мл,

Родзинки - 150 гр,

Лимон - 1 шт,

Шафран - 1-2 стебла

Кардамон - 0,5 ч. Л,

Мускатний горіх - 0,3 ч. Л,

Мелена кориця - 0,3 ч. Л.

Приготування:

Кілька стеблинок шафрану заливаємо 50 мл. окропу і залишаємо на 30 хвилин. У велику миску вливаємо 160 мл. молока. Додаємо кілька ложок цукру і пресовані дріжджі. Тепер додаємо в миску 3 ст. ложки борошна. Все перемішуємо до однорідного стану. Накриваємо опару рушником і залишаємо на 10 хвилин.

Решту молока доводимо до кипіння. Як тільки-но воно закипить, висипаємо в каструлю борошно і швидко все перемішуємо.

Даємо заваренному борошну охолонути до теплого стану і перекладаємо цю масу в миску з опарою. Знову все перемішуємо. Накриваємо миску харчовою плівкою і залишаємо в теплому місці на годину.

Поки піднімається тісто, родзинки промиваємо і заливаємо окропом. За 30 хвилин до того, як буде готова опара, в миску кладемо жовтки, додаємо половину чайної ложки солі і весь цукор, що залишився. Збиваємо масу міксером до білої піни.

Тепер в миску до опари відправляємо половину збитих жовтків і 160 грамів борошна. Все перемішуємо. Миску знову накриваємо плівкою і залишаємо в теплому місці ще на одну годину.

Через зазначений час вливаємо в тісто решту збитих жовтків і залишки борошна. Все перемішуємо. Вимішуємо тісто до того моменту, коли воно перестане липнути до рук. Тепер вершкове масло треба розтопити до рідкого стану. Вливаємо його в тісто і все добре вимішуємо. Як тільки-но масло з'єднається з тістом, додаємо коньяк, спеції і заливку з шафрану. Добре вимішуємо тісто, після чого накриваємо миску харчовою плівкою і залишаємо в теплому місці на годину.

Тепер додаємо в тісто родзинки і цедру апельсина. Знову все вимішуємо. Накриваємо миску з тістом харчовою плівкою і знову залишаємо його в теплому місці ще на годину.

Через годину ділимо тісто на порції і розкладаємо в паперові форми. Ми залишаємо заготовки в формах на годину.

Через годину змащуємо заготовки сумішшю яйця з молоком і відправляємо в духовку, розігріту до 180 градусів. Випікаємо паски близько 35-40 хвилин в залежності від розміру форми і потужності вашої духовки.

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