12 пасок. Рецепт 10: без випікання

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СИРНА ПАСКА БЕЗ ВИПІКАННЯ

Складові:

Сир – 600 г,

Сметана (25-30%) – 200 г,

Цукрова пудра – 80-100 г,

Желатин – 10 г,

Ванілін – 1 пак.,

Родзинки – 100 г

Приготування:

10 грамів желатину висипаємо в тарілку і додаємо 3-4 столові ложки теплої води. Перемішуємо масу до повного розчинення желатину.

Тепер сир перетираємо через дрібне сито або перебиваємо його блендером. Масу перетираємо доки вона не почне нагадувати за консистенцією крем. Додаємо до сиру цукрову пудру і 200 мл. жирної сметани.

Все як слід перемішуємо і додаємо пакетик ваніліну. Тепер відправдяємо у сирну масу добре промиті родзинки і відразу ж додаємо желатин. Знову все перемішуємо.

Форму, в якій буде застигати паска, застиляємо вологою марлею і наповнюємо готовою масою. Накриваємо форму марлею, зверху на паску встановлюємо прес і прибираємо цю конструкцію в холодильник на добу.

Наступного дня виймаємо паску з форми і прибираємо марлю.

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