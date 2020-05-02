Розумнішаємо під час обіду: лікар визначив, як продукти впливають на розумові здібності

Правильно підібрані продукти можуть істотно вплинути на роботу головного мозку і уповільнити вікові зміни.

Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook написала дієтолог Віра Паламар.

"На жаль, не існує якихось чарівних пігулок або супер-їжі, які могли б повністю зупинити процеси старіння мозку. Однак, якщо у вашому раціоні багато фруктів, овочів, бобових, цельно- зернових продуктів і корисних жирів, у вас є можливість значно уповільнити вікові зміни мозку", - зазначила дієтолог, додавши при цьому, що включення багатьох продуктів в раціон на регулярній основі може поліпшити здоров'я мозку, що має призвести до поліпшення психічної функції.

За словами Паламарь, дослідження показують, що найкращими продуктами для головного мозку є зелень, листові салати, броколі, які багаті на здорові поживні речовини, такі як вітамін К, лютеїн, фолієва кислота і бета-каротин. Дослідження показують, що ці рослинні продукти можуть допомогти сповільнити зниження пізнавальної здатності.

Також дієтолог зазначила, що жирна риба - это джерело омега-3 жирних кислот. "Здорові ненасичені жири, пов'язані з більш низьким рівнем бета-амілоїду в крові - це білок, який утворює комплекси в мозку людей з хворобою Альцгеймера. Спробуйте їсти рибу не рідше двох разів на тиждень, але вибирайте сорти з низьким вмістом ртуті, такі як лосось, тріска, консервований світлий тунець та минтай. Якщо ви не полюбляєте рибу, обирайте рослинні джерела омега-3, такі як лляне насіння, авокадо та волоські горіхи", - зазначила Паламарь.

Також дієтолог нагадала про користь ягід. "Флавоноїди, натуральні пігменти рослин, які надають ягодам їх блискучого відтінку, також допомагають поліпшити пам'ять. У дослідженні 2012 року, опублікованому в "Анналах неврології", дослідники з Брігама і жіночої лікарні Гарварда виявили, що жінки, які споживали дві або більше порції полуниці і чорниці щотижня, сповільнювали зниження пам'яті до двох з половиною років", - зазначила лікар.

Окрім того, дієтолог окремо відзначила корисні властивості чаю та кави, наголосивши при цьому, що в дослідженні 2014 року, опублікованому в The Journal of Nutrition, тих, хто мають більш високе споживання кофеїну краще оцінювали тести на розумову функцію. Згідно з іншими дослідженнями, кофеїн також може допомогти зміцнити нові спогади.

Ще одним корисним продуктом Паламарь назвала волоські горіхи. "Горіхи є відмінними джерелами білка і здорових жирів, а волоський горіх, зокрема, може також поліпшити пам'ять. Волоські горіхи містять багато омега-3 жирних кислот у вигляді альфа-ліноленової кислоти (ALA), яка допомагає знизити кров'яний тиск і захищає артерії, а це добре і для серця, і для мозку", - зазначила лікар.

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