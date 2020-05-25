10 невідомих фактів про каперси

Свіжі плоди каперсів дуже солодкі, нагадують кавун. З них варять солодкий джем та мармелад, який подають до сирів.

Каперси – це чагарники, дерева і ліани, які ростуть в тропічних і субтропічних зонах Північної Африки і Південної Європи.

Як правило, кухарі використовують квіткові бутони, а також дозрілі плоди рослини "каперси колючі", пише msn.com

каперси Getty

Стародавні греки сушили плоди каперсів, щоб використовувати їх в якості цукру. Цей продукт використовують понад 2000 років. Вперше про нього згадується в 2700 році до нашої ери.

Мариновані каперси використовують для приготування таких відомих соусів як тартар, равігот, ремуляд.

У Британії гарячий соус з каперсами – традиційне доповнення до відвареної баранини.

Каперси добре поєднуються з прянощами - орегано, розмарином, чебрецем, базиліком, часником.

Бутони каперснику в Стародавній Греції славилися як ефективний засіб від метеоризму.

Древніми євреями зрілі ягоди каперснику використовувалися в якості афродізіаку.

Каперси входили до складу оригінального рецепту салату олів'є, який в кінці XIX століття придумав Люсьєн Олів'є.

Крім плода каперсового куща, корисними властивостями володіють його листя і коріння. З давнини їх використовували для загоєння ран, при захворюваннях серця і щитовидної залози. Бутони каперснику збагачені білком, корисними жирами і клітковиною.

Кверцетин, що міститься в каперсах, перешкоджає розвитку онкологічних захворювань і сприятливо впливає на стан шкіри.

Маленькі бутони каперснику, що не більше 7 мм в діаметрі, становлять найбільшу цінність, а каперси, які досягли 14 мм в діаметрі, оцінюються дуже низько.

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