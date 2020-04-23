Вживання в їжу продуктів, що містять антиоксиданти, істотно зменшує ризик розвитку ряду серйозних хронічних захворювань.

Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook написала дієтолог Віра Паламар.

"Антиоксиданти - це з'єднання, які виробляються в організмі і містяться в продуктах харчування. Вони допомагають захистити клітини організму від пошкоджень, викликаних потенційно шкідливими молекулами, відомими як вільні радикали.

Згодом вільні радикали можуть накопичуватися і викликати стан, відомий як окислювальний стрес. Це може призводити до пошкодження ДНК та інших важливих структур в клітинах.

На жаль, хронічний окислювальний стрес може збільшити ризик виникнення хронічних захворювань, таких як хвороби серця і судин, діабет 2 типу та рак.

На щастя, їжа, багата на антиоксиданти, може допомогти підвищити рівень антиоксидантів в крові для боротьби з окислювальним стресом і відповідно знизити ризик виникнення даних захворювань.

10 найкращих продуктів з високим вмістом антиоксидантів

Чорниця є одним з найкращих джерел антиоксидантів в раціоні. Вона багата на антоциани та іншіи антиоксиданти, які можуть допомогти знизити ризик серцевих захворювань і сповільнити зниження функції мозку, яке відбувається з віком.

Полуниця багата на антиоксиданти, які можуть допомогти знизити ризик серцевих захворювань.

Ягоди годжі є джерелом антиоксидантів, включаючи унікальний тип, відомий як полісахариди Lycium barbarum. Вони пов'язані зі зменшенням ризику серцево-судинних захворювань і раку, а також можуть допомогти боротися зі старінням шкіри.

Малина поживна, смачна та сповнена антиоксидантами. Як і чорниця, вона багата на антоциани і має протизапальну дію на організм.

Капуста - одна з найбільш поживної зелені на планеті, багата на антиоксиданти. Хоча й звичайна капуста багата на антиоксиданти, червоні сорти капусти можуть містити майже вдвічі більше.

Червона капуста - смачний спосіб збільшити споживання антиоксидантів. Її червоний колір обумовлений високим вмістом антоціанів, групи антиоксидантів, які пов'язані з деякими вражаючими перевагами для здоров'я.

Квасоля - недорогий спосіб збільшити споживання антиоксидантів. Вони також містять антиоксидант кемпферол, який в дослідженнях був пов'язаний з протираковою користю.

Буряк є відмінним джерелом клітковини, калію, заліза, фолієвої кислоти та антиоксидантів. Він містить групу антиоксидантів, які називаються беталаінамі, які забезпечують високий антиоксидантний і протизапальний захист.

Шпинат багатий на поживні речовини, містить багато антиоксидантів і мало калорій. Це також одне з найкращих джерел лютеїну і зеаксантину, який захищає очі від вільних радикалів.

Чорний шоколад - це одне з найкращих джерел антиоксидантів. Причому, чим вищий відсоток вмісту какао, тим більше антиоксидантів міститься в шоколаді".

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