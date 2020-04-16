Як зібрати гроші на будь-яку покупку

Карантин став справжнім потрясінням для всіх українців. І всі - а особливо ті, хто любить розповідати про "життя сьогоднішнім днем", - усвідомили важливість фінансової подушки і вміння відкладати на "чорний день" при подібних форс-мажорних ситуаціях.

Втім, навіть без подібних катаклізмів вміння відкладати суттєво підвищує наші купівельні можливості і дозволяє втілювати в реальність навіть найсміливіші мрії. Особливо – при тому розмаїтті депозитних програм, які пропонують сьогодні українські банки для своїх клієнтів. І які за умови правильного вибору дозволяють значно примножити наявні накопичення.

Як – OBOZREVATEL розповість на прикладі трьох депозитних програм від Альфа-Банку Україна.

Насправді, сучасне розуміння терміну "депозит" кардинально відрізняється від того, як розуміли це слово років з десять тому. Тепер щоб відкрити депозит – не потрібно попередньо накопичувати певну суму грошей. Та й кабальних умов щодо термінів видачі депозитів банки давно не ставлять.

Навпаки, сучасні фінансові установи пропонують дуже гнучкі умови і перелік продуктів, вибрати з яких найоптимальніший зможе без перебільшення будь-яка людина.

1. Ультракороткий депозит "Мобільний" – для обережних

Цей унікальний депозит від Альфа-Банку Україна стане відмінним стартом для клієнтів, у яких раніше не було депозитів, і які дещо побоюються віддавати свої гроші на тривалий термін.

По-перше, цей депозит дуже легко оформити. Для цього навіть не доведеться йти до відділення – досить мати на своєму телефоні встановлений додаток Alfa-Mobile Ukraine. Покласти гроші в гривнях на депозит в рамках цієї програми можна на 7, 14 і 29 днів. Протягом обраного терміну рахунок не можна поповнювати і знімати кошти достроково. При цьому продовжувати депозит можна в будь-який момент обраного терміну – без обмежень.

Як уже згадувалося, цей варіант підійде тим, хто хоче зрозуміти, що таке депозит і розібратися в можливостях, які він відкриває. А також для тих, хто найближчим часом планує велику покупку – і хоче зберегти вже зібрані на неї гроші.

2. Депозит "Прибутковий" – для максимальної вигоди

Ця програма підійде для довгострокових накопичень. Своїм клієнтам Альфа-Банк Україна пропонує строковий депозит у всіх валютах на будь-який горизонт планування. При цьому, банк гарантує максимальну прибутковість і найповніший функціонал на ринку.

Відсотки по депозиту перераховуються щомісяця. Їх можна отримувати на карту. А можна налаштувати їх зарахування на депозитний рахунок (так звана капіталізація). Це дозволить щомісяця збільшувати ефективну ставку.

Передбачено поповнення депозиту – правда, з певним застереженням: у розмірі 200% від первинної суми розміщення. При цьому, якщо термін розміщення депозиту – 3 місяці, поповнити його можна протягом 1-2 місяців. Якщо вклад розміщений на півроку – поповнювати депозит можна з 1 по 5 місяць. Вклади терміном від 12 до 60 місяців можна поповнити у перше півріччя.

3. Депозит "Ощадний" – для тих, хто досягає цілей

У цьому депозиті Альфа-Банк Україна не передбачає визначення терміну потреби: гроші вкладаються до запитання. При цьому вкладник може зняти або поповнити свій депозит у будь-який зручний момент у форматі 24/7. Як і в попередньому депозиті, відсотки виплачуються раз на місяць – на депозитний рахунок, що збільшує ефективну ставку.

Експерти Альфа-Банку Україна радять відкривати кілька депозитів. Використання різних "гаманців" для диверсифікації заощаджень дозволяє збирати гроші під різні потреби.

ФОРМУЛА ЕФЕКТИВНИХ НАКОПИЧЕНЬ

Наприклад, ви готові щомісяця відкладати n-ну суму. І замість того, щоб всю її покласти на один депозит – ви можете розбити цю суму на частини:

20% від запланованої суми покласти на депозит "Ощадний" – і так накопичувати на покупку нового крутого ноутбука для сина чи шубу для коханої дружини.

20% закинути на "Мобільний" депозит.

А левову частку – 60% – покласти на депозит "Прибутковий", де збираєте гроші на покупку власної квартири.

І навіть якщо ви відноситеся до здавалося б безнадійних марнотратників, довіривши свої заощадження професіоналам, ви значно наблизитеся до здійснення своїх найзаповітніших бажань. А ваші гроші нарешті почнуть працювати на вас.

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