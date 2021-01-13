Вадим Машуров прокоментував останні події на кріптовалютном ринку

За останні пару тижнів біткоїн продемонстрував різке зростання, подолавши позначку в 36 тисяч доларів, після чого ціна на нього впала на 6% за 24 години. Успішний український бізнесмен і аналітик Вадим Машуров поставився до подій на кріпторинку спокійно, на його думку, падіння курсу буде короткочасним, після чого біткоїн знову покаже зростання.

Вадим Машуров вважає, що в довгостроковій перспективі біткоїн може дорости до ціни в 100 тисяч доларів. Він пояснює цей прогноз тим, що висока безпека криптовалют і стрімкий розвиток технологій у фінансовій сфері повинні привести до поетапного витіснення золота з ролі головного активу захисту національних економік. Про це говорить і той факт, що запаси дорогоцінних металів не збільшуються, на відміну від кількості математичних методик для обчислення і розробки нових цифрових грошей.

Поки що це тільки прогноз, адже для досягнення потенціалу золота біткоїни повинен продемонструвати майже п'ятикратне зростання капіталізації, який поки фіксується на сумі 575 мільярдів доларів. Машуров вважає, що цей процес займе щонайменше кілька років.

Потенціал криптовалют в наші дні не можна ігнорувати. Бен Мезріч, автор книги "біткоїни-мільярдери", недавно заявив, що не має наміру відмовлятися від оплати в біткоїні, в чому його підтримав Ілон Маск.

Аналітики вважають, що Ілон Маск, який не може купувати біткоїни прямо, міг би продавати за них автомобілі Tesla.

Про автора

Вадим Машуров - перспективний український IT-бізнесмен, інвестор, аналітик і член ради директорів інвестиційного фонду SSG. У свої 23 роки Вадим заснував онлайн-сервіс Instime.world, який за півроку зібрав понад 125 тисяч користувачів з 110 країн світу.

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