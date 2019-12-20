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21 грудня • оновлено в 01:38
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Облава на ігровий бізнес: в Україні виставили на продаж перший зал автоматів

1.2т
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У Харкові на вулиці Блюхера виставили на продаж зал з ігровими автоматами.

Про це йдеться в повідомленні на сайті оголошень OLX. Продавець стверджує, що відчуває дискомфорт, оскільки знаходиться в іншому місті і не може контролювати роботу закладу.

Облава на ігровий бізнес: в Україні виставили на продаж перший зал автоматів

www.olx.ua

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"Продам лотерейний клуб Космолот, прохід 1 млн – 1,5 млн, продаж в зв'язку що я перебуваю в іншому місті і контролювати не зручно, показники дуже хороші", – йдеться в оголошенні (орфографія автора збережена. – Ред).

Скріншот повідомлення

Скріншот повідомлення

olx.ua

Фото закладу, який виставили на продаж

Фото закладу, який виставили на продаж

www.olx.ua

Фото закладу, який виставили на продаж

Фото закладу, який виставили на продаж

www.olx.ua

Фото закладу, який виставили на продаж

Фото закладу, який виставили на продаж

www.olx.ua

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні в п'ятницю, 20 грудня, прийняв постанову про початок масштабної боротьби з нелегальним гральним бізнесом в Україні. Тепер заклади з ігровими автоматами не зможуть нелегально працювати під виглядом державних лотерей, прикриваючись договорами передоручення на поширення державних миттєвих лотерей.

Згодом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков доповів, що цієї ночі було закрито понад 150 незаконних гральних закладів та вилучено обладнання на 46 млн гривень. У той же час Telegram-канал "Темний лицар" повідомив, що в Тернополі всі гральні заклади закриті.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Алекс Шухарт
Місце
Україна
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