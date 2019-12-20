Облава на ігровий бізнес: в Україні виставили на продаж перший зал автоматів

У Харкові на вулиці Блюхера виставили на продаж зал з ігровими автоматами.

Про це йдеться в повідомленні на сайті оголошень OLX. Продавець стверджує, що відчуває дискомфорт, оскільки знаходиться в іншому місті і не може контролювати роботу закладу.

www.olx.ua

"Продам лотерейний клуб Космолот, прохід 1 млн – 1,5 млн, продаж в зв'язку що я перебуваю в іншому місті і контролювати не зручно, показники дуже хороші", – йдеться в оголошенні (орфографія автора збережена. – Ред).

Скріншот повідомлення olx.ua

Фото закладу, який виставили на продаж www.olx.ua

Фото закладу, який виставили на продаж www.olx.ua

Фото закладу, який виставили на продаж www.olx.ua

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні в п'ятницю, 20 грудня, прийняв постанову про початок масштабної боротьби з нелегальним гральним бізнесом в Україні. Тепер заклади з ігровими автоматами не зможуть нелегально працювати під виглядом державних лотерей, прикриваючись договорами передоручення на поширення державних миттєвих лотерей.

Згодом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков доповів, що цієї ночі було закрито понад 150 незаконних гральних закладів та вилучено обладнання на 46 млн гривень. У той же час Telegram-канал "Темний лицар" повідомив, що в Тернополі всі гральні заклади закриті.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Президент Володимир Зеленський заявив, що легалізує азартний бізнес в Україні. "Ми легалізували азартні ігри, а саме казино в п'ятизіркових готелях", – повідомив глава держави.

Будучи ще кандидатом в президенти Зеленський розповів, що готовий створити в країні аналог американського Лас-Вегаса, де будуть легалізовані проституція і гральний бізнес.

Співробітники Національної поліції України 20 грудня виявили та припинили діяльність близько 5300 гральних закладів. Було вилучено 2,3 тисячі комп'ютерної техніки на 50 млн грн.

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