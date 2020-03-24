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24 березня • оновлено в 21:40
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Нацбанк відмовив Мітюкову в посаді члена наглядової ради Ощадбанку

2.1т
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Національний банк України (НБУ) не погодив на посаду члена наглядової ради державного Ощадбанку (Київ) ексміністра фінансів Ігоря Мітюкова.

Про це пресслужба регулятора повідомила агентству "Інтерфакс-Україна", наголосивши, что деталі будуть оприлюднені пізніше.

Нагадаємо, що в кінці листопада 2019 року Кабмін затвердив призначення трьох незалежних членів наглядової ради Ощадбанку, серед яких був Мітюков. Після цього, в грудні минулого року оновлена наглядова рада фінустанови обрала його заступником голови НР Ощадбанку.

Ігор Мітюков

Ігор Мітюков

Економічна правда

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мітюков є також главою представництва американського інвестбанку Morgan Stanley в Україні. Після консультацій з ним на початку березня 2020 року банк порадив своїм клієнтам продавати українські євробонди (облігації держборгу).

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Автор
Марина Погорілко
Місце
Україна
Теги
"Ощадбанк" національний банк України
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