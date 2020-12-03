В Україні подорожчає долар: названо нову вартість

У найближчий тиждень в Україні буде спостерігатися помірне зростання курсу долара до гривні – з 28,4 грн станом на 3 грудня орієнтовно до 28,8 грн.

Як повідомив у коментарі OBOZREVATEL старший аналітик компанії "Альпарі" Вадим Іосуб, на міжбанку долар може торгуватися через тиждень на рівні приблизно 28,7 грн, а курс готівкового долара в банках закріпиться на позначці 28,6/28,8 грн.

Експерт констатує, за тиждень офіційний курс долара до гривні помірно виріс на всіх сегментах валютного ринку на 0,4-0,7%.

Так, із минулого вівторка офіційний курс долара США, що встановлюється НБУ, зріс із 28,37 грн – до 28,50 грн (+ 0,4%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "УкрДилінг", за цей же час зросли з 28,34/28,36 – до 28,55/28,57 (+ 0,7%).

Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках за тиждень виросли з 28,27/28,47 – до 28,43 / 28,62 (+0,6%/+ 0,5%). Водночас спред між середнім продажем і середньою купівлею зберігся на рівні 0,7%.

Зазначимо, що протягом листопада НБУ продав на міжбанківському валютному ринку $70 млн. При цьому купив за місяць $41 млн доларів. Таким чином, сальдо операцій Нацбанку знову було негативним – мінус $29 млн, однак в 7 разів менше, ніж в жовтні, коли було продано на чистій основі $ 208,3 млн. З початку року чиста купівля валюти регулятором склала $748,8 млн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні до кінця листопада 2020 року на курс долара впливатимуть новини про можливий повний локдаун, паузу в співпраці з МВФ і повернення НДС експортерам. Прогнозується, що вже в перший тиждень грудня долар може подорожчати на 10-15 копійок і досягти позначки в 28,6 грн за долар.

Однак думки аналітиків щодо того, як і чому зміниться вартість валюти, розходяться. В середньому ж експерти прогнозують курс від 28,2 до 28,5 грн/$.

Додамо, що 30 листопада курс долара в Україні зріс на 2-6 копійок на всіх сегментах валютного ринку.