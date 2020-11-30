ДБР купило шість Toyota Land Cruiser на суму понад 8 млн грн. Фото

Державне бюро розслідувань за результатами тендерів замовило шість автомобілів Toyota Land Cruiser 2020 року випуску на загальну суму 8,12 млн грн.

Як повідомляють "Наші гроші" с посиланням на систему ProZorro, тонований позашляховик Toyota Land Cruiser 200 4.6 Dual VVT-I 6 A/T Elegance із сигнально-гучномовним пристроєм та маячками на радіаторі коштує 1,8 млн грн.

Авто має клімат-контроль, круїз-контроль, задні та передні парктроніки, камеру заднього виду, системи активної безпеки, системи допомоги під час руху по бездоріжжю та систему моніторингу "сліпих" зон, підігрів керма, всіх сидінь, лобового та заднього стекол тощо.

Також у ньому є фронтальні, бокові та колінні подушки безпеки водія і переднього пасажира, бокові подушки безпеки другого ряду, бокові захисні шторки для обох рядів.

Крім того, п’ять позашляховиків Toyota Land Cruiser 150 Prado 2.8 D-4D 6 A/T у комплектації Base із сигнально-гучномовним пристроєм та маячками на радіаторі коштують по 1,05-1,06 млн грн кожен.

Ці автомобілі мають кондиціонер, системи активної безпеки, фронтальні та бокові подушки безпеки водія і переднього пасажира, колінну подушку безпеки водія, бокові захисні шторки, системи допомоги старту на підйому та під час руху згори тощо.

Всі шість автівок укомплектовані зимовими шинами і металевим захистом двигуна.

Переможцем тендеру стало ТОВ "ВіДі Автострада". Постачальник є офіційним дилером з продажу нових автомобілів Toyota.

Як повідомляв OBOZREVATEL: