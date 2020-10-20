10 способів переказати гроші з-за кордону в Україну

За даними Міністерства фінансів України, в 2019 році за кордоном працювали щонайменше 3,2 мільйона наших співвітчизників або близько 18% всього економічно активного населення країни. І вони щорічно пересилали своїм рідним, які залишилися в Україні, величезні суми, що обчислювалися мільярдами доларів. Після початку карантину, коли частина українців, які працювали за кордоном, були змушені повернутися додому, кількість наших "заробітчан" в інших країнах - значно скромніша. Однак пересилання грошей з України за кордон і назад – досі залишається дуже затребуваною послугою. Так, за перше півріччя 2020 року з-за кордону в Україну надійшло 6,3 млрд доларів.

OBOZREVATEL зібрав топ-10 найпопулярніших способів пересилання грошей між Україною та іншими країнами, проаналізував всі їхні переваги та недоліки – і склав власний рейтинг, що дозволяє зорієнтуватися в реаліях сьогоднішнього ринку міжнародних переказів, щоб вибрати найбільш зручний, безпечний і вигідний спосіб доставити гроші в будь-який куточок світу.

1. Вивезти самому: безкоштовно, але довго і небезпечно

Згідно зі статистикою, більше третини (36% або 2,27 млрд дол) всіх валютних надходжень з-за кордону від фізичних осіб за перші 7 місяців 2020 року – потрапили до країну неформальними каналами. Іншими словами, були перевезені трудовими мігрантами особисто або передані ними через перевізників.

Як правило, особисто везуть гроші додому ті трудові мігранти, які їздять на заробітки на пару місяців або мають можливість регулярно їздити додому хоча б ненадовго. Цей спосіб – найекономніший, адже не несе ніяких додаткових витрат. Оскільки суму до 10 тисяч євро при перетині кордону декларувати не потрібно – немає і ніяких додаткових вимог, і складнощів з оформленням документів та відкриттям рахунків.

Однак цей спосіб категорично не підходить, якщо гроші необхідно переслати терміново. До того ж людина, що перевозить велику суму, завжди ризикує стати жертвою грабіжників.

2. Передати через перевізника: дешево, але ненадійно

Кожному українському "заробітчанину" відомо, що таке "бус": так трудові мігранти називають автобуси і мікроавтобуси, які регулярно курсують між Україною та країнами ЄС, перевозячи в обидві сторони посилки з речами, а то і гроші.

В цьому випадку оперативність передачі – вища, ніж в першому. З іншого боку, вищі і ризики. Водії не дають відправникам гарантій, що гроші точно дістануться адресатові. Тим більше, що суму, яка пересилається, відправник ніде не декларує і йому залишається сподіватися на порядність водія, а також на те, що автобус не пограбують, що гроші не загубляться при подальшій пересилці від кордону до одержувача через поштові служби, а самі автобуси разом з вантажем не затримають на кордоні на кілька днів або тижнів, а то і не розвернуть назад – як це часто-густо траплялося після початку карантину.

3. "Альфа-Переказ"

Перекази в Україні через банки – з карти на карту – виявилися найбільш затребуваним способом таких транзакцій: так трудові мігранти передали в Україну майже 41% (2,27 млрд дол) від загальної суми переведених за перше півріччя 2020-го року коштів. Збільшенню популярності таких перекладів послужила пандемія коронавірусу – адже в цьому випадку не потрібно ходити до відділення банку і зайвий раз ризикувати підхопити хворобу. До того ж, такий спосіб передачі грошей – максимально швидкий, зручний і надійний.

"Альфа-Переказ" - один з нечисленних сервісів онлайн-переказів, який працює не тільки для транзакцій з-за кордону в Україну, а й у зворотному напрямку. Саме тому популярність сервісу з початком карантину стрімко росла і серед громадян України, і серед іноземців – про це свідчать дані Альфа-Банку Україна.

Одна з переваг сервісу – для того, щоб скористатися ним, карта Альфа-Банку Україна необхідна лише для переказів з України – в 97 країн світу. Для переказів з-за кордону у відправника має бути карта будь-якого українського банку. Надіслати гроші в Україну через "Альфа-Переказ" можна з 51 країни, включаючи Польщу, Чехію, Білорусь, Туреччину, Ізраїль, Іспанію, Нідерланди.

До того ж, "Альфа-Переказ" підтримує і Visa, і Mastercard. Так що зарахування та відправка коштів відбувається за єдиним тарифом і максимально прозоро. А з квітня цього року – ще і вкрай зручно, адже сервіс переказів став доступним у мобільному додатку Alfa-Mobile Ukraine, завдяки чому обсяги грошових переказів через сервіс щомісяця зростають на 20%.

Комісія Альфа-Банку і для вхідного, і для вихідного переказу складає 2% від суми, мінімум – 2 євро (50 грн або 2 дол. – залежно від суми переказу). У банку радять відправляти переказ у тій валюті, в якій випущена карта відправника.

4. Western Union

В Україні станом на минулий рік діяло 30 вітчизняних і 7 міжнародних систем переказів. І за перше півріччя 2020-го з їх допомогою були відправлені 23% з 6,3 млрд дол., переказаних в Україну трудовими мігрантами з-за кордону – близько 1,45 млрд дол.

Щоб вибрати оптимальну систему переказу, експерти рекомендують перш за все переконатися, що ця система діє і в країні, звідки відправляється переказ, і в країні, де живе одержувач. Далі зверніть увагу на розмір комісії і те, хто її оплачує. Відрізняються також курси конвертації валют, терміни здійснення переказу, список необхідних документів, вимоги щодо наявності банківської карти у відправника і одержувача, а також обмеження по сумі і валюті переказу.

За сукупністю цих критеріїв в Україні найбільшою популярністю користуються дві міжнародні системи миттєвих переказів, однією з яких є Western Union.

Ця система термінових грошових переказів представлена більш ніж в 200 країнах світу. Послуга доступна цілодобово. Ви можете відправити гроші готівкою через банк або безготівково, за допомогою сервісу на сайті компанії. У одержувача також є вибір між отриманням готівки в пункті видачі та зарахуванням грошей на карту. Можна також вибирати валюту, в якій одержувач отримає переказ.

Розмір комісії залежить від країни відправлення і отримання переказу, суми, а також від того, як відбувається переказ – готівкою або безготівково. Плюс полягає в тому, що одержувач не ризикує зіткнутися з неприємним сюрпризом у вигляді додаткових комісій.

У разі переведення грошей на рахунок в українському банку комісія складе від 1% до 3,5%. Переводити невеликі суми, особливо з кредитки, зовсім невигідно - комісія буде набагато вище.

При переказах грошей за кордон мінімальна комісія складе 13 доларів або євро, що чимало. Ще один мінус: при готівкових перекладах і відправнику, і одержувачу доведеться підлаштовуватися під графік роботи відділень, де працює система.

5. MoneyGram

Гідний конкурент попередньої системи. MoneyGram також може похвалитися великою мережею відділень. До того ж спеціальний калькулятор на сайті системи дозволяє уникнути несподіванок – і прорахувати попередню комісію, яку доведеться сплатити за переклад конкретної суми грошей.

Як і у Western Union, комісія за послуги MoneyGram також залежить від країни відправлення і отримання грошей, суми і методу переказу. Гроші можна відправити і з відділення, і онлайн, а отримати - на банківський рахунок, мобільний гаманець або готівкою. При цьому комісії істотно відрізняються. За переказ 1 тис дол на рахунок в українському банку комісія складе всього 3 долари. Якщо ж отримувати переказ будуть готівкою – відправник заплатить в три рази більше: 15 дол. Одержувач же не платить нічого.

Переказ 300 дол з України в Грузію обійдеться все в ті ж 3 дол, в ось за відправку 300 євро в країни ЄС доведеться заплатити комісію 18 євро. Як і у Western Union, переказ займає лічені хвилини.

6. TransferGo

Цей міжнародний онлайн-сервіс грошових переказів працює в 66 країнах світу. В Україну пересилати гроші він пропонує в гривнях, доларах або євро - на карту будь-якого банку. Але працює сервіс в односторонньому порядку: відправити з його допомогою гроші з України не вийде. Та й курс конвертації валют не надто вигідний.

А ось комісія у сервісу – дуже низька. За переклад 1 тис євро з Німеччини комісія складе 0,99 євро. Правда, в цьому випадку гроші будуть перераховуватися на рахунок одержувача цілу добу. Потрібно швидше? Доведеться заплатити підвищений тариф – і перерахування займе близько півгодини.

7. TransferWise

Британський сервіс миттєвих онлайн-переказів, який представлений в 59 країнах. Його вигідно відрізняє підхід до конвертації: обмін валют тут пропонують за середнім курсом, який фіксується до зарахування грошей на рахунок.

А ось тарифи у TransferWise - високі. Наприклад, за переказ 1 000 євро з банківської карти комісія складе майже 26,75 євро. Перекази з банківського рахунку – майже такоже ж дороге задоволення: 22,76 євро. Курс євро/гривня фіксується на 45 годин. А в разі переведення доларів США в гривні програма запропонує єдину комісію - 3% від суми переказу, а курс фіксується на 30 годин.

8. iPay.ua

У цій системі можна миттєво переводити гроші з 31 країни Європи в Україні – але тільки між картами Mastercard. Комісія – фіксована для всіх переказів: 2%+1 євро. У порівнянні з іншими сервісами миттєвих переказів, у iPay.ua – невелика географія. А вимога до наявності карти Mastercard і у відправника, і у одержувача перекладів ще більше звужує коло потенційних клієнтів.

9. Paysend

Мережа цього сервісу включає 90 країн. Перевага – в низькій фіксованій комісії: 1,5 євро або 0-2 долари. Курс обміну доларів і євро в сервісі – один з найбільш вигідних на ринку. Ось тільки перекази можливі тільки в Україну. З України перерахувати кошти не можна.

10. SWIFT

Якщо у відправника відкритий рахунок в європейському банку, а у одержувача – рахунок в аналогічній валюті в українському банку, то для переказу грошей можна використовувати систему SWIFT. Ось тільки підійде такий варіант лише для великих сум, адже мінімальна комісія складає близько 20-30 доларів, так що невеликі суми перераховувати при такій комісії – вкрай невигідно.

Ще один мінус – термін зарахування грошей на рахунок, він може досягати декількох днів. Так що цією системою рідко користуються прості люди – вона більше підходить для переказів між юридичними особами.