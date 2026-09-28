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В Україні вимагають повернути паперові гривні: які купюри пропонують знову випускати

Станіслав Кожемякін
Станіслав Кожемякін
Time to read2 хв
icon 12,8 т.
Ілюстрація - випуск 5 гривень
Кабмін закликали відновити випуск паперових 1, 2, 5 і 10 гривень. Ілюстративне зображення
Джерело: НБУ

Кабінет міністрів закликали переглянути монетарну політику і відновити випуск і обіг паперових банкнот дрібних номіналів – 1, 2, 5 та 10 гривень. Пропонується паралельний обіг купюр і монет однакового номіналу.

Про це йдеться у петиції №41/010962-26еп, опублікованій на сайті уряду. Її автор наголошує, що заміну дрібних купюр металевими монетами створила низку побутових незручностей для громадян під час щоденних розрахунків.

Основні претензії автори петиції

У зверненні вказуються такі недоліки металевих монет, у яких наразі не лишилося альтернативи:

  • важкі;
  • займають багато місця в гаманцях;
  • незручні для використання людьми похилого віку та особами з порушеннями зору чи моторики через подібність розмірів і форм;
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Крім цього, у роздрібній торгівлі та на транспорті залишається потреба в зручному та швидкому готівковому розрахунку.

Що пропонується

Автори петиції наголошують, що не пропонують повністю вилучати металеві монети, адже ті мають триваліший термін експлуатації та економлять кошти на друку. Натомість вони закликають НБУ забезпечити свободу вибору та ввести паралельний обіг обох форматів грошей і наводять низку переваг.

  • Зручність і легкість

Повернення банкнот спростить щоденні розрахунки на ринках, у касах та громадському транспорті.

  • Інклюзивність

Паперові гроші різних кольорів та розмірів людям із слабким зором розрізняти значно легше, ніж однотипні металеві диски.

  • Баланс для фінансової системи

Одночасне перебування в обігу банкнот і монет задовольнить потреби всіх категорій громадян.

Наразі триває збір підписів на підтримку ініціативи. Станом на 23 вересня її підтримали 26 громадян з 25 тис. необхідних для розгляду Кабміном, який може винести цю пропозицію на розгляд Нацбанку, який безпосередньо відповідає за емісію грошей.

Раніше OBOZ.UA вже повідомляв про плани Національного банку випустити нову пам'ятну монету номіналом 10 грн. Очікується, що вона з'явиться в листопаді, буде викарбувана зі срібла та присвячена Архістратигу Михаїлу – одному з найшанованіших святих у християнській традиції, який очолює "небесне воїнство ангелів" і вважається покровителем тих, хто відстоює справедливість. Там зазначили:

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