Українці, які роками зберігають готівку, можуть мати долари та євро старих зразків – наприклад, 50 євро першої серії 2002 року або американські банкноти, випущені у 1996 році. Утім, сам рік випуску не робить такі гроші недійсними навіть у 2026-му. Ці купюри старих дизайнів мають без обмежень приймати в обміннику чи банку, якщо конкретна банкнота відповідає вимогам щодо справжності й стану.

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Тож, важливо розрізняти стару банкноту та зношену або пошкоджену. OBOZ.UA розбирався, чому сама дата випуску не дає підстав для відмови.

Чи дійсні старі 50 євро

Першу серію євробанкнот ввели в обіг у 2002 році. До неї належали номінали від 5 до 500 євро. Згодом Європейський центральний банк почав поступово випускати другу серію – "Європа" з оновленим дизайном і додатковими захисними елементами.

Банкнота номіналом 50 євро нової серії надійшла в обіг у 2017 році. Її поява не означала автоматичного вилучення старої купюри. ЄЦБ зазначає, що банкноти першої серії залишаються законним платіжним засобом і разом із банкнотами серії "Європа" продовжують перебувати в обігу.

ЄЦБ також повідомляє: навіть після майбутнього припинення статусу законного платіжного засобу банкнот першої серії вони збережуть свою вартість. Обміняти їх можна буде в національних центральних банках Євросистеми без обмеження в часі.

Що відбувається зі старими доларами

Схожа ситуація і з американською валютою. У державному ПриватБанку вже пояснювали, що в США банкноти різних років випуску мають однаковий юридичний статус. Долари 1996 року не стають недійсними через свій вік.

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Політика Федеральної резервної системи США передбачає: усі дизайни банкнот долара залишаються законним платіжним засобом незалежно від року випуску. Новий дизайн не скасовує автоматично попередній.

Тому твердження деяких працівників обмінних пунктів, що долари старого зразка нібито "вже не діють", не відповідає правилам США. В Україні власник такої банкноти може зіткнутися з проблемами, якщо купюра має значні пошкодження або викликає сумніви щодо справжності.

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Чи можуть банки та обмінники відмовити

Для українського валютного ринку має значення окреме правило. НБУ вимагає від банків і небанківських фінансових установ не встановлювати обмежень за номіналом або роком емісії іноземної банкноти, якщо вона є законним платіжним засобом у відповідній країні.

Водночас банк або обмінний пункт має право перевірити банкноту. Якщо купюра сильно зношена, має значні пошкодження або її справжність викликає сумніви, її можуть приймати за іншою процедурою, ніж під час звичайного обміну.

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Для таких банкнот передбачена процедура інкасо. Установа може прийняти купюру для подальшого обміну через іноземний банк або іншу фінансову установу.

Якщо ж банк або обмінник відмовляється приймати справжню банкноту тільки через рік її випуску, клієнт може поскаржитися до НБУ. Потрібно зафіксувати обставини відмови та назву установи. Окремо слід звернути увагу на випадок, коли стару купюру погоджуються прийняти, але пропонують занижений курс саме через її рік випуску. НБУ вже застосовував заходи впливу до учасників валютного ринку, які порушували вимоги щодо роботи з готівковою іноземною валютою.

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Як повідомляв OBOZ.UA, у серпні-2026 в Україні змінили валютні правила – НБУ суттєво збільшив низку лімітів для фізичних осіб. Українці тепер можуть купувати безготівкову іноземну валюту на суму до 200 тис. грн і стільки же знімати з валютних рахунків.

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