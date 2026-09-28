Солом'янський районний суд Києва ухвалив рішення на користь матері колишньої першокласниці та зобов'язав школу № 69, а також управління освіти Солом'янського району солідарно компенсувати їй моральну шкоду в розмірі 10 млн грн. Ще 741 тис. грн необхідно сплатити як компенсацію майнової шкоди.

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Про це йдеться в рішенні у справі № 760/6662/20, яке опублікували 21 вересня 2026 року. В матеріалах справи йдеться про те, що учениця першого класу торкнулася руками металевої підставки столу роздачі. У результаті дівчинку вдарило струмом.

Це стало причиною зупинки серця. Дівчинка пережила клінічну смерть, і це призвело до тяжких наслідків.

"Дитина перебуває у вегетативному стані, не відвідує школу, не має кола спілкування, крім мами, сестри та лікарів, втратила можливість говорити, ходити, обслуговувати себе, дитина втратила своє дитинство та взагалі життя", – йдеться в матеріалах справи.

Події відбулися ще у 2018-му. А суд тривав з 2020-го. Тоді розпочали розслідування службової халатності, однак провадження закрили через закінчення строків притягнення до відповідальності.

"Водночас суд звертає увагу на те, що попри те, що кримінальне провадження закрите згідно зі ст. 49 КК України, якою передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею нетяжкого злочину минуло 5 років, зазначена обставина не є реабілітуючою", – йдеться в матеріалах справи.

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Як ще у 2018-му писав OBOZ.UA, і директор, і медсестра, яка реанімувала першокласницю до прибуття швидкої, звільнилися. Кримінальне провадження відкрили (і закрили) щодо дій заступника директора з технічної частини. Раніше він працював прибиральником. За версією слідства, саме він мав би не допустити проблеми з проводкою. Металева підставка була з електричним підігрівом.

"Вона кричала на всю їдальню! Ми з нею стояли в одній черзі. Я бачив, як ця дівчинка схопилася за металевий роздатковий стіл ‒ тієї ж миті здригнулася і закричала. Всі злякалися і відбігли вбік. А вона продовжувала кричати і... не могла відірвати руку від столу. Секунд через десять вона втратила свідомість. Один хлопчик у черзі сказав, що його теж вдарило струмом", – розповідав очевидець надзвичайної події, старшокласник Стефан.

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Суд вирішив, що школа та управління освіти, окрім матеріальних збитків (у першу чергу витрат на лікування), мають заплатити одну з найбільших у судовій практиці компенсацій моральної шкоди – 10 млн грн.

Як раніше писав OBOZ.UA, Магдалинівський районний суд Дніпропетровської області задовольнив позов вчительки Поливанівського ліцею Магдалинівської селищної ради. Батько однієї з учениць має сплатити педагогу 21,6 тис. грн. Як йдеться в матеріалах справи, він нахамив вчительці по телефону та погрожував їй.

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