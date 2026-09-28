В Україні нещодавно ухвалили закон, який запровадив кримінальну відповідальність не лише за організацію та роботу в шахрайських кол-центрах, а й за свідоме сприяння їм – зокрема надання приміщень, обладнання, зв’язку чи інших послуг. За участь або допомогу такому "офісу" можна отримати до 10 років ув’язнення, за пошук працівників до 5 років, а організаторам та службовцям за певних обставин загрожує до 12 років позбавлення волі.

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Про це нагадує Кіберполіція України. Відповідні зміни передбачає Закон №4986-IX, ухвалений 16 вересня 2026 року. Кримінальний кодекс доповнюється новою статтею 255-4, присвяченою електронно-комунікаційним шахрайським організованим групам.

Що тепер вважатимуть шахрайською організованою групою

У законі з'являється окреме визначення електронно-комунікаційної шахрайської організованої групи. Йдеться про об'єднання трьох або більше осіб, які заздалегідь організувалися для систематичного заволодіння чужим майном або отримання права на нього шляхом обману чи зловживання довірою з використанням електронних комунікацій.

При цьому учасники повинні діяти за узгодженим планом та мати розподілені між собою функції. На практиці йдеться, зокрема, про так звані шахрайські "офіси", оператори яких телефонують людям, видають себе за працівників банків, брокерів, фінансових консультантів чи представників інших установ і намагаються отримати доступ до грошей потерпілих.

Діяльність таких груп може також включати збір, зберігання та використання персональних даних, банківської інформації, реквізитів платіжних карток, кодів автентифікації та інших відомостей, необхідних для реалізації шахрайських схем.

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Найсуворіше покарання передбачене для людей, які створили шахрайську організовану групу або керують нею чи її окремою структурною частиною. За такі дії передбачається від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Тобто йдеться не тільки про формального власника кол-центру. Відповідальність може стосуватися й тих, хто фактично керує його роботою або окремими підрозділами.

Працівникам шахрайських кол-центрів загрожує до 10 років

Окремо прописана відповідальність безпосередніх учасників шахрайської групи. Якщо людина брала участь у роботі такого кол-центру та усвідомлювала, що діяльність групи є протиправною, їй загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

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Конфіскація майна в такому випадку також можлива. Аргумент про те, що людина була лише звичайним працівником, сам по собі не виключає відповідальності. Ключовим для конкретної справи буде, зокрема, встановлення її фактичної ролі та обізнаності про те, чим насправді займається "офіс".

Одна з найбільш важливих змін стосується людей, які самі не входять до складу шахрайської групи, але допомагають їй працювати. Закон встановлює відповідальність за надання засобів, послуг, інформації або іншої допомоги електронно-комунікаційній шахрайській організованій групі.

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Наприклад, це потенційно може стосуватися людини, яка свідомо здає приміщення під шахрайський "офіс", надає необхідну техніку, організовує зв'язок або забезпечує інші необхідні для його функціонування послуги. Покарання за свідоме сприяння – від 5 до 10 років ув'язнення з можливою конфіскацією майна.

Однак тут є принципова умова, людина повинна усвідомлювати протиправний характер діяльності групи. Тобто власник нерухомості, який законно здав офіс і не знав про шахрайство орендарів, не прирівнюється автоматично до людини, яка свідомо забезпечила приміщенням шахрайський кол-центр.

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За пошук працівників також можна отримати строк

Кримінальна відповідальність передбачена і для людей, які займаються рекрутингом для шахрайських "офісів". Йдеться про умисне залучення інших осіб до участі в такій групі або до сприяння її діяльності. Залучення може відбуватися через пропозицію роботи, обіцянку винагороди, надання послуг або в інший спосіб.

Окремо закон охоплює поширення інформації з метою знайти та залучити нових людей. І знову важливою умовою є те, що рекрутер усвідомлює протиправний характер роботи, яку пропонує. За таке залучення передбачено від 3 до 5 років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.

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Якщо аналогічне порушення вчинено повторно, санкція значно суворіша – від 5 до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Таким чином, під відповідальність можуть потрапляти не лише люди, які телефонують потенційним жертвам, а й ті, хто формує штат шахрайського кол-центру.

Для посадовців покарання ще суворіше

Окрема санкція передбачена для службових осіб. Якщо службовець використовує своє становище для створення шахрайської групи, участі в ній, сприяння її діяльності або залучення інших людей, покарання становитиме від 8 до 12 років позбавлення волі.

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Крім конфіскації майна, суд зможе позбавити таку людину права обіймати певні посади або займатися визначеною діяльністю на строк до трьох років. Для частини людей закон передбачає спеціальний механізм звільнення від кримінальної відповідальності.

Він стосується учасників групи та осіб, які сприяли її діяльності, але не її організаторів чи керівників. Для цього людина повинна виконати дві ключові умови. По-перше, до повідомлення їй про підозру вона має добровільно розповісти правоохоронцям про створення або діяльність шахрайської організованої групи.

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По-друге, необхідно активно сприяти викриттю її організаторів, керівників та учасників або допомогти припинити діяльність групи. Механізм не поширюється на тих, хто створив шахрайську групу або керував нею чи її структурною частиною.

Що робити, якщо відомо про шахрайський кол-центр

У Кіберполіції радять не сприяти роботі підозрілих "офісів", якщо відомо про їхній справжній характер. Повідомити про діяльність шахрайського кол-центру, його організаторів або людей, які забезпечують його роботу, можна поліції за номером 102 або через офіційний канал звернень Кіберполіції.

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Як повідомляв OBOZ.UA раніше, шахрайські схеми в Україні "еволюціонують", аби їхні організатори могли видурити якомога більше коштів у якнайбільшої кількості жертв. Для цього зловмисники протягом останніх місяців почали використовувати сучасні технології, зокрема шкідливе програмне забезпечення та штучний інтелект.

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