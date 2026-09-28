В Україні гендерний розрив в оплаті праці оцінюють приблизно у 18,6%, однак у трьох сферах ситуація значно гостріша, чоловіки заробляють більше на 47,1% у мистецтві, спорті та розвагах, на 38,7% у фінансовій і страховій діяльності та на 37,8% у сфері інформації й телекомунікацій. На різницю в середніх доходах впливають не лише зарплати на конкретних посадах, а й структура зайнятості, доступ до керівних посад, перерви в кар'єрі та більший обсяг неоплачуваної домашньої праці.

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Про це повідомляє Управління інспекційної діяльності у Вінницькій області. Наразі, в середньому заробітки жінок залишаються майже на п'яту частину нижчими. Водночас ситуація суттєво відрізняється залежно від професії та галузі, у деяких сферах розрив значно перевищує середній показник.

Причини такого становища не зводяться лише до різної оплати людей на однакових посадах. На загальну статистику впливають структура зайнятості, представленість жінок і чоловіків на високооплачуваних та керівних посадах, перерви в кар'єрі через догляд за дітьми та інші фактори.

У трьох галузях різниця особливо велика

За даними, які наводить Держпраці, найбільший розрив зафіксований у сфері мистецтва, спорту та розваг. Тут чоловіки в середньому заробляють на 47,1% більше, ніж жінки. Другою стала фінансова та страхова діяльність, де різниця сягає 38,7% на користь чоловіків.

Ще один значний розрив спостерігається у сфері інформації та телекомунікацій – 37,8%. Таким чином, у цих трьох сферах різниця значно перевищує загальноукраїнський показник.

Особливо показовим є те, що до переліку входять не лише традиційно високооплачувані фінанси та інформаційні технології, а й мистецтво, спорт та індустрія розваг.

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Водночас самі галузеві середні показники не означають автоматично, що жінці та чоловікові на одній і тій самій посаді роботодавець платить саме на 37-47% по-різному. На цифри впливають також посади, кількість відпрацьованого часу, кар'єрний рівень та структура зайнятості всередині конкретної галузі.

У середньому жінки отримують близько 74% зарплати чоловіків

У матеріалах Держпраці також зазначається, що середній заробіток жінок становить приблизно 74% заробітної плати чоловіків. Окремо наводиться показник гендерного розриву в оплаті праці на рівні 18,6%, ці показники можуть відрізнятися залежно від методики та періоду розрахунку, однак обидва демонструють збереження суттєвої нерівності в доходах.

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У довгостроковій перспективі різниця позначається не лише на поточному бюджеті людини. Нижчі доходи протягом трудового життя можуть впливати на накопичення, фінансову незалежність та майбутні соціальні виплати. За іншими оцінками, через наявний розрив жінці протягом життя довелося б працювати в середньому приблизно на 6,5 року довше, щоб заробити стільки ж, скільки чоловік.

Чому виникає різниця в зарплатах

Однією з основних причин Держпраці називає структуру зайнятості, або професійну сегрегацію. Жінки значно більше представлені у секторах, де рівень зарплат традиційно нижчий. Серед них – освіта, охорона здоров'я, соціальна та доглядова сфери, сфера послуг.

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Натомість у низці технічних, виробничих та інших високооплачуваних напрямів історично переважають чоловіки. Ще одним фактором є неоплачувана домашня праця.

Жінки частіше витрачають більше часу на догляд за дітьми та виконання домашніх обов'язків. Зазначається, що це може обмежувати можливість працювати понаднормово, погоджуватися на відрядження, обирати роботу з ненормованим графіком або витрачати більше часу на кар'єрне просування.

Окремим фактором називають і зарплатні очікування. За інформацією Держпраці, жінки можуть частіше погоджуватися на нижчу запропоновану зарплату, зокрема через побоювання отримати відмову від роботодавця.

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Догляд за дітьми також впливає на кар'єру

Проблема стає особливо помітною після народження дитини. Тривала перерва в роботі може впливати на професійні навички, досвід та можливості кар'єрного зростання. Повернення на попередню посаду або пошук нового місця роботи після тривалої паузи також можуть бути складнішими.

Під час повномасштабної війни до цього додалися нові проблеми. Особливо складною ситуація може бути у прифронтових регіонах, де школи та дитячі садки не завжди можуть повноцінно працювати очно. Через це одному з батьків необхідно більше часу проводити з дитиною, а ця роль нерідко припадає саме на жінку.

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Приватні дитячі садки чи інші варіанти догляду при цьому доступні не кожній сім'ї через їхню вартість. У результаті частина жінок змушена обирати роботу з гнучкішим графіком, неповну зайнятість або вакансії з нижчою зарплатою, які простіше поєднати із сімейними обов'язками.

Війна водночас змінює український ринок праці

Повномасштабна війна спричинила і протилежну тенденцію. Через мобілізацію, міграцію та загальний дефіцит працівників роботодавці почали активніше залучати жінок до професій, які раніше традиційно вважалися чоловічими. Українки дедалі частіше працюють водійками вантажівок, машиністками, гірницями, слюсарками, операторками елеваторів та опановують інші технічні спеціальності.

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За даними за 2024 рік, жінки становили 52% кандидатів на вакансії, а чоловіки – 48%. Водночас зміна структури кандидатів ще не означає автоматичного зникнення зарплатного розриву.

Однією з проблем залишається недостатня представленість жінок на найвищих керівних посадах. За наведеними даними, їхня частка в топменеджменті становила лише 17,7%.

При цьому жінки активно розвивають власний бізнес. Серед нових підприємців у 2024 році їхня частка становила 61%. Серед популярних напрямів – медицина, освіта, HR, соціальна допомога та виробництво одягу.

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Що планує робити держава

В Україні діє Національна стратегія подолання гендерного розриву в оплаті праці, яка передбачає поступове скорочення різниці в доходах. Одна з цілей – зменшити гендерний розрив в оплаті праці до 13,7% до 2030 року.

Серед напрямів роботи Держпраці називає аудит оплати праці на підприємствах, виявлення та усунення диспропорцій, популяризацію недискримінаційного найму та створення рівних можливостей для професійного й кар'єрного розвитку.

Йдеться не лише про розмір зарплати на конкретній посаді, а й про доступ жінок до професій і керівних позицій із вищими доходами. Окреме значення має створення умов, за яких працівники з дітьми матимуть можливість поєднувати сімейні обов'язки з кар'єрою без необхідності відмовлятися від професійного розвитку.

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