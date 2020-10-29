З'явився рейтинг найбагатших українців: ТОП-30

Найбагатшим українцем у 2020 році став Рінат Ахметов. Майже п’ята частина нинішнього списку 100 найбагатших — новачки рейтингу.

ТОП-100 представив журнал НВ. Загальний статок усіх фігурантів рейтингу склав $34,4 млрд. Це на $0,4 млрд менше, ніж цифра 2019 року, та на цілих $17,4 млрд нижче, ніж було у довоєнному 2013-му.

Причиною таких змін називають коронавірус і кризу, яку він спричинив. IT-бізнес, активи в online- і offline-торгівлі дорожчають, бо діловий світ змінився.

"Нині вітчизняних мільярдерів залишилося лише вісім, а їхнім численним металургійним і хімкомбінатам, вугільним шахтам, залізорудним кар'єрам, комерційним банкам і навіть 30 телеканалам загальна ціна – $16,4 млрд", – пише видання.

OBOZREVATEL відібрав 30 лідерів рейтингу:

Рінат Ахметов – 6,6 млрд доларів Віктор Пінчук – 2,4 млрд доларів Петро Порошенко – 1,492 млрд доларів Дмитро Фірташ – 1,273 млрд доларів Вадим Новинський – 1,224 млрд доларів Ігор Коломойський – 1,181 млрд доларів Олександр і Галина Гереги – 1,157 млрд доларів Геннадій Боголюбов – 1,079 млрд доларів Костянтин Жеваго – 853 млн доларів Віктор Медведчук – 776 млн доларів Сергій Тігіпко – 567 млн доларів Олексій Мартинов – 476 млн доларів Юрій Косюк – 452 млн доларів Владислав Чечоткін – 445 млн доларів Олександр Ярославський – 434 млн доларів Костянтин Григоришин – 399 млн доларів Олексій Вадатурський – 398 млн доларів Володимир Костельман – 363 млн доларів Андрій і Руслан Веревські – 358 млн доларів Дмитро Запорожець – 354 млн доларів Влад Яценко – 328 млн доларів Вагіф Алієв – 323 млн доларів Віталій Хомутиннік – 311 млн доларів Микола Злочевський – 305 млн доларів Георгій Скудар – 289 млн доларів Геннадій Буткевич – 277 млн доларів Євген Єрмаков – 277 млн доларів Віктор Карачун – 277 млн доларів Ігор та Григорій Суркіси – 276 млн доларів Степан Черновецький – 265 млн доларів

ТОП-30 найбагатших українців НВ

ТОП-30 найбагатших українців НВ

ТОП-30 найбагатших українців НВ

Андрій Безп’ятов, керуючий директор і керівник аналітичного департаменту інвесткомпанії Dragon Capital, ділить Топ-100 на умовні три групи.

До першої він відносить гігантів, активи яких димлять, гудуть, світять, гріють у всіх на виду. Точність оцінки в цій групі максимальна. "Якщо у тебе $2 млрд і у тебе ж з’явиться актив, про який ми не знали, — найімовірніше, це щось дрібне, — каже Безп’ятов. — Імовірність зміни на 50% у разі великих цифр досить низька".

Друга група — бізнесмени, які сприйняли фразу "гроші люблять тишу" занадто буквально, але недавно вирішили змінити себе, вийти у світ і показати свої активи. Серед цих людей можливі найнесподіваніші відкриття і зміни.

У Золотій сотні є і третя група, про яку згадує Безп’ятов, — нова генерація з цілком очевидними, відкритими активами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мільярдер і засновник компанії Microsoft Білл Гейтс ($110 млрд) очолив список найбагатших людей світу у 2019 році за версією Bloomberg Billionaires Index.

У березні 20 найбагатших людей світу за добу втратили близько $78 млрд через обвал ключових індексів на фондових біржах.