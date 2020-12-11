З'явився новий доказ катастрофи з водою в Криму

В окупованому Росією Криму сильно обміліла річка Кокозка, що тече в селі Аромат Бахчисарайського району.

Знімки водойми опублікувала на своїй сторінці у Twitter блогерка RoksolanaToday&Крим. За її словами, від літа річка втратила половину рівня води.

Рівень води в Кокозці впав. Twitter RoksolanaToday & Крим

"Стан річки Кокозка. 8.12.2020 с. Аромат. Ось і вся вода. Ледве жива наша річка, на що розраховує Севастополь? Вона наполовину обміліла, якщо не більше, порівняно з тим, що було влітку", – сказано в повідомленні.

Річка Кокозка наполовину обміліла Twitter RoksolanaToday&Крим

Річка Кокозка втратила половину рівня води. Twitter RoksolanaToday&Крим

Також блогерка навела слова самих кримчан, які визнають: ситуація з водою на півострові дуже погана.

"У кінці теплого сезону Кокозка і Бельбек дуже сильно обміліли. Раніше такого не було. Глибоко підземна вода з цього року теж викачується, відповідно, річка буде тільки мілішати й мілішати через це. Усе дуже погано!" – написала Віолетта Єрофєєва.

Місцеві жителі бачать, що водна проблема лише погіршується Twitter RoksolanaToday&Крим

З початку літа ситуація різко погіршилася. Twitter RoksolanaToday&Крим

З річки викачують воду. Twitter RoksolanaToday & Крим

Більше про те, чому Крим опинився на межі водної катастрофи, читайте в нашому матеріалі за посиланням.

10 грудня стало відомо, що в Криму зупиняють перекачування води з Тайганського і Білогірського водосховищ для Сімферополя.

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