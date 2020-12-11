З'явився новий доказ катастрофи з водою в Криму
В окупованому Росією Криму сильно обміліла річка Кокозка, що тече в селі Аромат Бахчисарайського району.
Знімки водойми опублікувала на своїй сторінці у Twitter блогерка RoksolanaToday&Крим. За її словами, від літа річка втратила половину рівня води.
"Стан річки Кокозка. 8.12.2020 с. Аромат. Ось і вся вода. Ледве жива наша річка, на що розраховує Севастополь? Вона наполовину обміліла, якщо не більше, порівняно з тим, що було влітку", – сказано в повідомленні.
Також блогерка навела слова самих кримчан, які визнають: ситуація з водою на півострові дуже погана.
"У кінці теплого сезону Кокозка і Бельбек дуже сильно обміліли. Раніше такого не було. Глибоко підземна вода з цього року теж викачується, відповідно, річка буде тільки мілішати й мілішати через це. Усе дуже погано!" – написала Віолетта Єрофєєва.
Більше про те, чому Крим опинився на межі водної катастрофи, читайте в нашому матеріалі за посиланням.
10 грудня стало відомо, що в Криму зупиняють перекачування води з Тайганського і Білогірського водосховищ для Сімферополя.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
одне з головних водосховищ окупованого Криму – Аянське – майже пересохло.
Жителі Сімферополя забили на сполох через критичну ситуацію з прісною водою. Вони заявили, що запасів води залишилося приблизно на тиждень.
Сімферополь перестане отримувати воду з Аянського водосховища. Одночасно з цим так звана влада півострова припинить подачу води з Тайганського водосховища.
Ексглава Ради міністрів АР Крим Сергій Куніцин заявив, що за весь час окупації Криму керівництво Росії жодного разу не звернулося до України з проханням про відновлення водопостачання півострова, але ще буде просити про це.