З'явився детальний фінзвіт щодо "Слуги народу": скільки витратили

Політична партія "Слуга народу" за третій квартал 2019 року (липень-вересень) витратила 240 млн грн.

Про це повідомляє Комітет виборців України з посиланням на фінансовий звіт партій. Водночас з'ясувалося, що монобільшість офіційно не наймала на роботу жодної людини.

Тому в документі зазначено, що "слуги народу" нічого не витратили на зарплати. Так, у графі "працівники складу апарату партії" в політсилі вказано "0".

Володимир Зеленський Кадр із фільму "Слуга народу"

Інші партії все ж користуються послугами найманих працівників: у "Батьківщині" працює 73 людини, "Європейській солідарності" – 46, "Голосі" – 3, Радикальної партії Олега Ляшка – 20 "Самопомочі" – 264.

Крім цього, "Слуга народу" не зареєструвала жодного місцевого відділення зі статусом юридичної особи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зараз партія президента України Володимира Зеленського "Слуга народу" готується до місцевих виборів 2020 року. Внутрішнє кипіння і війна груп впливу серед "слуг" помітні неозброєним оком.

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