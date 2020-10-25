З'явилися перші результати опитування Зеленського: екзитпол групи "Рейтинг"
Соціологічна група "Рейтинг" представила результати опитування, які проводилися в день виборів, щодо 5 запитань президента Володимира Зеленського до українців.
Їх було оприлюднено в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
Згідно з результатами:
81% українців підтримують довічне ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах, 16% – не підтримують.
45% підтримують створення на Донбасі вільної економічної зони, 43% – не підтримують, 12% – не визначилися.
95% згодні з тим, що потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді, 4% – не підтримують.
70% схвалюють легалізацію медичного канабісу для зменшення болю у важких хворих, 24% – не підтримують.
78% вважають, що Україні потрібно порушувати питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом, 10% – не підтримують, 12% – не змогли відповісти.
Нині виборчі дільниці вже закрилися, тож волонтери припинили проводити опитування.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що опитування, які проводилися поза виборчою дільницею після голосування, зокрема екзит-поли, не суперечать закону України.
"Опитування поза виборчою дільницею не порушує закон України, оскільки, не ідентифікує особу так, як це потрібно в бюлетені, не розкриває персональних даних. Крім того, громадяни за бажанням можуть брати чи не брати участь в опитуваннях, це не є обов’язковим", – наголосив Аваков.
Які наслідки опитування для України
В Офісі президента України вже повідомили, що опитування Зеленського не матиме юридичних наслідків, а стане лише одним із "інструментів демократії".
На думку ОП, така анкета дасть українцям змогу висловитися про те, що важливо для нашого суспільства, без "втручання ангажованих експертів і політиків, схильних до маніпуляцій".
Водночас соціолог Андрій Єременко пояснив, що опитування Зеленського не має стосунку до соціології, а ймовірніше несе політичний контекст.
Додамо, що 41% українців не довірятимуть результатам опитування президента. Усього 43% населення висловили свою довіру до опитування. Водночас найбільший рівень довіри до опитування Зеленського висловили виборці партії "Слуга народу" – 87% респондентів.
Крім того, порівну опитаних українців вважають, що опитування президента – це "щирий намір" і "політична технологія" – по 44%.
За словами журналіста і військового експерта Юрія Бутусова, партія "Слуга народу" порушує ст. 51 і 52 Виборчого Кодексу України.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 жовтня Зеленський записав звернення до українців, закликавши їх прийти на виборчі дільниці для участі в місцевих виборах 25 жовтня, щоб, зокрема, й відповісти на п'ять важливих для суспільства запитань.