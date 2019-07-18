Зять Медведчука погорів на зв'язках із великим російським забудовником

Зять лідера "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука Андрій Рюмін став бізнес-партнером родини Павла Тьо – голови ради директорів російського забудовника Capital Group.

Про це повідомляють "Схеми". Зазначається, що компанія в Москві спеціалізується на будівництві комплексів, іншої житлової і комерційної нерухомості.

Згідно з даними з російського реєстру юридичних осіб, колишній чоловік доньки Медведчука Андрій Рюмін, який до останнього часу мав інтерес в енергетичних компаніях (нині є генеральним директором ВАТ "Лененерго"), почав займатися нерухомістю.

У листопаді 2018 року Рюмін став співзасновником компанії ТОВ "Прайм-Інвест". Напрямок діяльності фірми – купівля й продаж власного нерухомого майна.

radiosvoboda.org

Крім Рюміна, який володіє часткою 50%, співзасновниками "Прайм-Інвест" виступили бізнесмен-забудовник Павло Тьо, його син Герман Тьо, Валентина Становова і Михайло Хвесько. Тьо, Становова і Хвесько – безпосередні керівники корпорації Capital Group.

Capital Group – холдинг, який веде декілька амбітних будівельних проектів у центрі Москви. Зокрема, це Capital Towers у Москва-Сіті, The Book на Арбаті і резиденція Mandarin Oriental навпроти Кремля.

Андрій Рюмін та Ірина Медведчук одружилися у 2006 році. Тоді про нього було відомо небагато. Зокрема, Нестор Шуфрич, який, за даними ЗМІ, був на весіллі, тільки зміг сказати, що Рюмін – із професорської родини.

У 2016 році російські ЗМІ повідомляли, що Ірина Медведчук має квартиру в будинку, де проживає керівництво "Газпрому".

Зараз Рюмін, крім бізнесу в енергетиці і віднедавна – в нерухомості, веде і громадську діяльність. Він є членом опікунської ради клубу "Спорт-Правопорядок" у Санкт-Петербурзі, куди також входить зокрема і давній друг президента Росії Володимира Путіна Василь Шестаков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що ростовський мільярдер Сергій Кислов продав свої нафтопереробні активи Медведчуку.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!