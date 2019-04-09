З'ясувалося, у скільки Україні обходиться "Стіна Яценюка": названа дата закінчення проекту

На реалізацію проекту "Стіна" на кордоні з Росією Україна витратила в 2019 році 1,3 мільярди гривень.

Про це повідомив прес-секретар Державної прикордонної служби Олег Слободян, передає "Слідство.Інфо". Завершити всі роботи планують до 2021 року. Поки що успішно виконані 30% проекту.

Відзначається, що 1,3 мільярди гривень, які вже витратили на будівництво, були виділені з державної програми "Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону", а також додаткових джерел фінансування.

Гордон

Цензор.НЕТ

Спочатку бюджет "Стіни" оцінювали в 4 мільярди гривень. Будівництво фортифікаційних споруд повинні були закінчити в 2018 році, однак цьому завадило недостатнє фінансування.

За даними "Слідство. Інфо", генпідрядниками проекту "Стіна" значаться понад 10 підприємств, при цьому, деякі з них фігурують у кримінальних провадженнях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше НАБУ звинуватила посадовців Держприкордонслужби в розкраданні 16,68 мільйонів гривень, виділених на проект "Стіна".

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