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З'ясувалося, у скільки Україні обходиться "Стіна Яценюка": названа дата закінчення проекту

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На реалізацію проекту "Стіна" на кордоні з Росією Україна витратила в 2019 році 1,3 мільярди гривень.

Про це повідомив прес-секретар Державної прикордонної служби Олег Слободян, передає "Слідство.Інфо". Завершити всі роботи планують до 2021 року. Поки що успішно виконані 30% проекту.

Відзначається, що 1,3 мільярди гривень, які вже витратили на будівництво, були виділені з державної програми "Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону", а також додаткових джерел фінансування.

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З'ясувалося, у скільки Україні обходиться "Стіна Яценюка": названа дата закінчення проекту

Гордон

З'ясувалося, у скільки Україні обходиться "Стіна Яценюка": названа дата закінчення проекту

Цензор.НЕТ

Спочатку бюджет "Стіни" оцінювали в 4 мільярди гривень. Будівництво фортифікаційних споруд повинні були закінчити в 2018 році, однак цьому завадило недостатнє фінансування.

За даними "Слідство. Інфо", генпідрядниками проекту "Стіна" значаться понад 10 підприємств, при цьому, деякі з них фігурують у кримінальних провадженнях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше НАБУ звинуватила посадовців Держприкордонслужби в розкраданні 16,68 мільйонів гривень, виділених на проект "Стіна".

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Місце
Україна
Теги
проект стинаДержприкордонслужба
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Забавно...Животные...Россия пока вы построили 30 процентов( успешно)...возвела..керченский мост...легко ...играюче...
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40 tetigistus
40 tetigistus
Сидоров Андрей, каждому своё...
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