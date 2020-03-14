У Росії інвестори зацікавлені в тому, щоб президент РФ Володимир Путін якомога довше перебував при владі.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю OBOZREVATEL розповів російський економіст Сергій Алексашенко.

Експерт зазначив, що Росія це авторитарна і диктаторська держава, і при зміні влади турбулентність в економіці буде дуже серйозною. При цьому в країні може змінитися інвестиційний клімат, який змінить "відносини власності і розклад сил".

Володимир Путін

"В цьому відношення, як не дивно це звучить, інвестори швидше зацікавлені в збереженні Путіна на його місці. Знаєте: він сучий син, але він наш сучий син. Їм краще, щоб Путін якомога довше залишався при владі тому, що якщо завтра трапиться переворот, для них це буде серйозним шоком. Якщо Путін скаже: "Я втомився, я йду", – для них це буде великим потрясінням. Тому продовження повноважень Путіна для інвесторів є позитивним фактором", – пояснив Алексашенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент РФ Володимир Путін заявив, що його коробить від зарплат іноземних топ-менеджерів, які в російських держкорпорації отримують по "мільйону рублів в день". Але зробити з цим він нічого не може.

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