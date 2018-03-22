"Зв'язати всі облцентри": Гройсман розповів, що чекає на дороги України

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що уряд протягом п'яти років має намір зв'язати якісними дорогами усі обласні центри України.

За його словами, такий план базується на реалістичних фінансах, завданнях і показниках, передає "Укрінформ".

"Ми затвердили програму розвитку українських доріг. У цьому році ми будемо мати 50 мільярдів гривень", - заявив Гройсман.

Новини Порошенко підписав закон про будівництво платних доріг

Прем'єр-міністр зазначив, що при якісному і ефективному використанні цих коштів прорив у питанні відновлення доріг може бути в рази більшим.

Зокрема, Гройсман нагадав, що з 1 січня в Україні запрацював Дорожній фонд, який передбачає понад 10 мільярдів гривень, які спрямують у регіони.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в Кабміні ініціювали удосконалення системи державних будівельних норм при будівництві доріг з урахуванням безпосередньо будівництва дорожнього полотна і дотримання правил безпеки.