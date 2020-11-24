ЗВТ між Україною та Ізраїлем набуде чинності з 2021 року – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що зона про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем набуде чинності 1 січня 2021 року.

"Це новий рівень відносин між країнами та зелене світло для збільшення українського експорту, тіснішої кооперації у сферах high-tech, інжинірингу, розвитку інвестиційної співпраці", – написав Зеленський в Twitter.

"Чудова новина, Беньямін Нетаньягу!", – звернувся президент України до прем'єр-міністра Ізраїлю.

Угода про ЗВТ набуде чинності через 60 днів після дати отримання дипломатичної ноти, якою сторони повідомляють одна одну про завершення юридичних процедур.

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